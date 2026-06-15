3 साल के बच्चे के चेहरे पर आए 55 टांके, आगरा मालवा में मासूम को आवारा कुत्ते ने बुरी तरह नोचा

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में आवारा कुत्ते ने बच्चे पर खूनी हमला कर दिया. उसने मासूम के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला, जिस वजह से उसका नाक और मुंह वाला हिस्सा अलग सा हो गया. कुत्ते के हमले में इतने गहरे जख्म आए कि उसे चेहरे पर 55 टांके आए हैं. बच्चा पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था.

जानकारी के अनुसार, उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के देलवाडी गांव की यह घटना है. बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था. तभी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्चे के चेहरे को इस तरह नोचा कि पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया और बच्चे के चेहरे पर पचपन टांके लगाने पड़े.

कुत्ते के हमले से इस कदर खून बह रहा था कि तीन-तीन डॉक्टरों ने मिल कर सर्जरी की और खून को रोका तब जा कर चेहरे पर टांके लगाए जा सके. बच्चे की हालत गंभीर होने के चलते उसे उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया है.

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