विज्ञापन
विशेष लिंक

3 साल के बच्चे के चेहरे पर आए 55 टांके, आगरा मालवा में मासूम को आवारा कुत्ते ने बुरी तरह नोचा

बच्चा घर के बाहर खेल रहा था. तभी आवारा कुत्ते ने चेहरे पर हमला कर दिया. कुत्ते ने नाक और मुंह वाला हिस्सा बुरी तरह नोच डाला.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
3 साल के बच्चे के चेहरे पर आए 55 टांके, आगरा मालवा में मासूम को आवारा कुत्ते ने बुरी तरह नोचा
बच्चे का इलाज करते डॉक्टर.

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में आवारा कुत्ते ने बच्चे पर खूनी हमला कर दिया. उसने मासूम के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला, जिस वजह से उसका नाक और मुंह वाला हिस्सा अलग सा हो गया. कुत्ते के हमले में इतने गहरे जख्म आए कि उसे चेहरे पर 55 टांके आए हैं. बच्चा पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था.

जानकारी के अनुसार, उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के देलवाडी गांव की यह घटना है. बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था. तभी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्चे के चेहरे को इस तरह नोचा कि पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया और बच्चे के चेहरे पर पचपन टांके लगाने पड़े.

कुत्ते के हमले से इस कदर खून बह रहा था कि तीन-तीन डॉक्टरों ने मिल कर सर्जरी की और खून को रोका तब  जा कर चेहरे पर टांके लगाए जा सके. बच्चे की हालत गंभीर होने के चलते उसे उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया है.

NOTE: ये खबर अपडेट की जाएगी...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Stray Dog Attack
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com