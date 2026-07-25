Paper Leak Protest Live Updates: NEET पेपर लीक के खिलाफ जारी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब पूरे देश में फैलता नजर आ रहा है. बीते 48 घंटों में इस प्रदर्शन को लेकर सरकार के रुख में बड़ा बदलाव आया है. लगातार कई एक्शन हुए हैं. शिक्षा सचिव को हटाया गया है, एनडीए के 47 कर्मी बर्खास्त किए गए हैं, पेपर लीक केस की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात आगे बढ़ी है. सरकार से मिले आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है. हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर-मंतर पर जुटे अन्य प्रदर्शनकारी अब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हैं. इस बीच सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है. आज तीसरे दौर की बातचीत होगी.
दूसरी ओर छात्र संगठन AISA ने आज बिहार बंद बुलाया है. बीती रात बिहार में माले के एक विधायक संदीप सौरभ को गिरफ्तार किया गया है. उन पर प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाने का आरोप है. इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉफ्रेंस में पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारी को दिखाया. पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश भर में हो रहे प्रदर्शन के पल-पल के अपडेट्स जानें NDTV इंडिया के इस लाइव ब्लॉग पर...
CJP Protest Jantar Mantar Live Updates:
CJP Protest Live Updates: CJP प्रवक्ता बोले- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं, सरकार अड़ी रही कठोर फैसला लेंगे
सरकार और CJP से बातचीत के बारे में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "कल की मीटिंग में हमें मुआवज़े और कानूनी मामलों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली. हमें सैद्धांतिक सहमति मिल गई है और उम्मीद है कि आज लिखित समझौता भी मिल जाएगा. हालांकि, हमारी मुख्य मांग- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई ठोस फ़ैसला नहीं हुआ है. असल में, कल हमने मुख्यधारा की मीडिया में सूत्रों के हवाले से देखा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देंगे. अगर वे इस्तीफ़ा नहीं देने वाले हैं, तो इन मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है. ऐसे में, हम अपनी अगली रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे. अगर सरकार अड़ी रहती है और कहती है कि प्रधान इस्तीफा नही देंगे तो हम भी कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होंगे.
VIDEO | Delhi Jantar Mantar Protest: CJP spokesperson Ashutosh Ranka, says, "In yesterday's meeting, we received a positive response regarding compensation and legal cases. We got an in-principle agreement, and we hope to receive the written agreement today as well. However,… pic.twitter.com/BFvGHOZWBm— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2026
CJP Protest Jantar Mantar Live Updates: दिल्ली में आज भी 18 मेट्रो स्टेशन बंद
दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन आज भी बंद हैं. इसमें राजीव चौक, ITO , मंडी हाउस और सुप्रीम कोर्ट जैसे स्टेशन शामिल हैं. DMRC ने लगातार चौथे दिन ये बड़ा फैसला लिया है. सुबह 7.30 बजे से ये आदेश प्रभावी रहेगा. इस कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के कारण आज लगातार चौथा दिन है, जब दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं.
Service Update— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 24, 2026
Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM tomorrow (25th July, 2026) till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
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