शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र में बोर्ड टॉपर्स को 'प्रेम-सुंदर सम्मान'; कृषि मंत्री ने सुनाया ये किस्सा

MP News: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सीएम राइज़ स्कूल (CM Rise School अब सांदीपनि विद्यालय) के उद्घाटन कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने शिक्षा और प्रतिभा संवर्धन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में दसवीं और बारहवीं कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा. इस सम्मान का नाम उनके माता‑पिता के नाम पर ‘प्रेम सुंदर सम्मान' रखा गया है. मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सम्मान के साथ विद्यार्थियों को सम्मान निधि प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई में आर्थिक सहायता मिल सके.
दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विदिशा-रायसेन संसदीय क्षेत्र के बच्चों को 'प्रेम-सुंदर सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 30, 2026
यह योजना इसी साल के दसवीं-बारहवीं के रिजल्ट से लागू होगी। भांजे-भांजियों, खूब मन लगाकर पढ़ो, आगे बढ़ो। मेरी अनंत… pic.twitter.com/ewZrbE5XV6
इस स्कूल में हैं ये सुविधाएं
शिवराज सिंह चौहान ने शाहगंज स्थित नव-निर्मित सीएम राइज़ स्कूल की आधुनिक सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह विद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यहाँ मल्टीपरपज़ हॉल, 50-सीटर कॉन्फ़्रेंस रूम, फिज़िक्स‑केमिस्ट्री‑मैथ्स की अत्याधुनिक लैब, सीनियर‑जूनियर कंप्यूटर लैब, कला और संगीत कक्ष, तथा समुचित लाइब्रेरी जैसी सभी आवश्यक सुविधाएँ मौजूद हैं.
मेरे बेटा-बेटियों,— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 30, 2026
सीएम राइज (सांदीपनि विद्यालय) सर्व सुविधा युक्त है। यहां तुम्हें पढ़ाई के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी... pic.twitter.com/YNhiTukN7E
शिवराज सिंह ने सुनाया ये किस्सा
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि “पढ़ाना केवल नौकरी नहीं, बल्कि गुरु का कार्य जीवन का मिशन होता है.” अपने गुरु स्वर्गीय रतनचंद्र जैन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मेहनत से पढ़ाने की उनकी शिक्षा ने ही आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया. उसी भावना के साथ उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे बच्चों की प्रतिभा को पहचानें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें.
मैं जैत में पैदा हुआ। नर्मदा किनारे दो कमरों के सरकारी स्कूल में पढ़ा।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 30, 2026
कोविड के समय, अस्पताल के बिस्तर पर लेटे-लेटे मेरे मन में आया कि शिवराज ऐसा स्कूल खोल जिसमें गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के बेटे-बेटी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।
तीन दिन तक विचार-विमर्श हुआ और… pic.twitter.com/7ZcMdZ9m9c
चौहान ने शिक्षा के साथ आध्यात्मिक मूल्यों की भी चर्चा की. उन्होंने गायत्री मंत्र का अर्थ समझाते हुए कहा कि मंत्र मनुष्य को सन्मार्ग और बुद्धि प्रदान करने वाला है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है और उसके भीतर अनंत संभावनाएँ छिपी हैं.
मैं बचपन से गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूं। यह महामंत्र है। आज आपको इसका अर्थ समझाना चाहता हूं। pic.twitter.com/mTH73FUAGs— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 30, 2026
मैं अपने शिक्षक स्व. रतनचंद जैन जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्होंने बचपन में मुझे मेहनत से पढ़ना सिखाया। pic.twitter.com/xVqBuzJOhH— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 30, 2026
चौहान ने आगे कहा कि वे दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड साइकिल देने, रेहड़ी‑पटरी वालों को स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ पहुँचाने और कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा योजना से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहे हैं. उन्होंने नशा‑मुक्त समाज की अपील करते हुए कहा कि नशा विनाश की जड़ है और इसके खिलाफ सकारात्मक अभियान चलाया जाएगा. कार्यक्रम के अंत में उन्होंने बच्चों और शिक्षकों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि “नर्मदा मैया अपने सभी बच्चों पर कृपा बरसाएँ, वे आगे बढ़ें और प्रदेश‑देश का नाम रोशन करें.”
यह भी पढ़ें : मामा बने दादा, कार्तिकेय व अमानत के घर आई लाडली लक्ष्मी; शिवराज सिंह चौहान की पोती का ये है नाम
यह भी पढ़ें : MP में महाकाल महालोक के बाद अब श्री पशुपतिनाथ लोक; जानिए क्या कुछ है खास, ऐसे प्लान कर सकते हैं ट्रिप
यह भी पढ़ें : अजब-गजब आदेश; रायपुर पुलिस कमिश्नर ने गोगो पेपर बैन किया; पूर्व CM भूपेश बघेल का तंज- शराब की जगह चखने पर बैन
यह भी पढ़ें : OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं