Prisoners Escaped: एमपी में जिला जेल की ऊंची दीवार फांद कर फरार हुए 3 कैदी, दुष्कर्म केस में जेल में बंद थे तीनों आरोपी

Three Prisoners Escaped: मध्य प्रदेश के सिवनी जिला जेल से तीन कैदियों के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. रेप केस में बंद कैदियों ने जिला जेल की ऊंची दीवारों को फांद कर भागने में कामयाब हुए. जेल में तैनात प्रहरियों को छकाते हुए फरार हुए कैदियों ने इसके लिए बाकायदा प्लान बनाया और फिर भागने में सफल रहे.

सिवनी जिला जेल से फरार हुए तीनों कैदी दुष्कर्म केस में आरोपी थे. जेल से फिल्मी अंदाज में फरार हुए कैदियों ने जेल में तैनात प्रहरियों को गुमराह करने के लिए पहले आपस में झगड़ा किया, फिर देखते ही देखते जेल की ऊंची दीवार फांद कर फरार हो गए.

उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी पहले भी चकमा देकर हुआ था फरार

गौरतलब है पहले भी जिला सर्किल जेल नगझर में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी जेल प्रबंधन को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया गया था. हत्या के मामले का दण्डित बंदी केहरी सिंह पानी की मोटर चालू करने जेल प्रहरी से साथ जेल से बाहर निकला था और प्रहरी को चकमा देकर फुर्र हो गया था.

जेल से तीन कैदियों के फरार होने की खबर फैलने से मच गया हड़कंप

रिपोर्ट के मुताबिक जिला जेल से तीन कैदियों के फरार होने की खबर फैलते ही पूरे जेल में हड़कंप मच गया है. यह खबर जिला जेल प्रबंधन और पुलिस महकमे के लिए भी चुनौती वाला था. बताया जाता है कि जेल से तीन कैदियों के भागने का पता तब चला जब जेल में कैदियों की गिनती की जा रही थी, तब जाकर जेल प्रबंधन को इसका पता चला.

फरार तीनों कैदियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है सिवनी पुलिस

जेल प्रशासन के मुताबिक जिला जेल से फरार हुए तीनो कैदियों की पहचान क्रमशः अंकित पिता श्रीवाल, निवासी लखनवाड़ा, विशाल पिता ब्रह्मानंद, निवासी लखनवाड़ा और विशाल पिता चिद्दी लाल निवासी लखनादौन के रूप में हुई है. फरार तीनों कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस महकमा जगह-जगह दबिश दे रही है.

