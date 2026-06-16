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सतना OBC छात्रावास में कीड़े वाला भोजन, छात्रों का विरोध, थाली मवेशियों को दी; जांच के आदेश

सतना के मझगवां OBC छात्रावास में छात्रों को कीड़ों वाला भोजन परोसे जाने का आरोप. नाराज छात्रों ने हंगामा किया, विभाग ने जांच के आदेश दिए.

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सतना OBC छात्रावास में कीड़े वाला भोजन, छात्रों का विरोध, थाली मवेशियों को दी; जांच के आदेश
सतना OBC छात्रावास में कीड़े वाला भोजन, छात्रों का हंगामा; जांच के आदेश

Satna OBC Hostel Food Issue: सतना जिले के कृपालपुर स्थित 100 सीटर पिछड़ा वर्ग (OBC) पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में छात्रों को कथित तौर पर कीड़ों वाला भोजन परोसे जाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. भोजन की खराब गुणवत्ता से नाराज छात्रों ने छात्रावास परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा खड़ा कर दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छात्र भोजन में कीड़े होने का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं. इस घटना ने छात्रावासों में मिलने वाली सुविधाओं और भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित विभाग ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं.

छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन

घटना के बाद छात्रावास में रह रहे छात्रों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया. छात्र नरेश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उन्हें परोसे गए भोजन में कीड़े पाए गए, जिससे उनकी सेहत को खतरा है. नाराज छात्रों ने अपनी थालियां मवेशियों के सामने रख दीं, जिससे उनकी नाराजगी साफ तौर पर सामने आई.

Satna OBC Hostel Food Issue: खाने में कीड़े

वीडियो वायरल, व्यवस्था पर सवाल

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें छात्र भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करते दिख रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद छात्रावास प्रबंधन और विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हुआ मामला

जानकारी के अनुसार छात्रावास में इन दिनों ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना' के तहत 45 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है. इस कार्यक्रम में शामिल छात्र यहीं रहकर प्रशिक्षण ले रहे हैं. ऐसे में भोजन की खराब गुणवत्ता को लेकर छात्रों में नाराजगी और बढ़ गई.

पहले भी की थी शिकायत

छात्रों का कहना है कि भोजन की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ. उनके अनुसार बार-बार लापरवाही के चलते इस तरह की स्थिति बनी है.

विभाग ने दिया जांच का आश्वासन

मामले की जानकारी मिलते ही पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हरकत में आया. उप संचालक केके शुक्ला ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि यदि शिकायत सही पाई गई तो छात्रावास अधीक्षक विनोद सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

छात्रों की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने छात्रावासों में छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं, खासकर भोजन व्यवस्था की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो इससे छात्रों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है.

जांच रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल सभी की निगाहें विभागीय जांच पर टिकी हैं. छात्रों और अभिभावकों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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ज्ञान शुक्ला
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