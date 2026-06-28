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सुहागरात के अगले दिन ही जीजा संग भाग गई दुल्हन, गहने भी ले गई साथ; सोता रह गया पति और परिवार

21 जून को शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुन हर कोई हैरान है. यहां नई नवेली दुल्हन सात फेरे लेने के 24 घंटे बाद दूल्हे के घर से रुपये और गहने ले कर फरार हो गई.

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सुहागरात के अगले दिन ही जीजा संग भाग गई दुल्हन, गहने भी ले गई साथ; सोता रह गया पति और परिवार

मध्य प्रदेश के सागर (Sagar) जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी के 24 घंटे बाद नई नवेली दुल्हन ने गहने और पैसे लेकर जीजा संग (Robber Bride Gang) भाग गई. वो उस वक्त भागी, जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था. सुबह जब पति और परिवार की नींद खुली तो दुल्हन गायब थी. इतना ही नहीं जब अलमारी देखा तो वो खाली पड़ा हुआ था. इसके बाद दुल्हे का परिवार जैसीनगर थाने पहुंचा और दुल्हन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

बिचौलिए के जरिए रिश्ता हुआ था तय

जानकारी के अनुसार, जैसीनगर थाना क्षेत्र के एक युवक ने पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी करने का फैसला किया था. इसी दौरान उसकी मुलाकात कंदेला निवासी बिचौलिए रामनारायण से हुई. रामनारायण ने उसे छत्तीसगढ़ के मुंगेली (लोरमी) निवासी रुक्मणी का रिश्ता बताया. भरोसा जीतने के लिए यह कहानी भी सुनाई गई कि रुक्मणी के पति की भी सड़क हादसे में मौत हो चुकी है. बिचौलिए ने युवक को अपने जाल में फंसाकर शादी कराने के एवज में 1 लाख 20 हजार रुपये वसूल लिए. डील तय होने के बाद 19 जून को दोनों पक्ष सागर पहुंचे, जहां कोर्ट मैरिज कराई गई. अगले दिन 20 जून को रानगिर माता मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लिए गए. 

शादी के अगले दिन दिया वारदात को अंजाम

21 जून की रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी नई नवेली दुल्हन ने घर की अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे 30 हजार रुपये नकद, चांदी की करधोनी, पायल और मंगलसूत्र निकाल लिए. सुबह जब परिवार की नींद खुली तो दुल्हन गायब थी और अलमारी खाली मिली. बता दें कि शादी समारोह में रुक्मणी के साथ ओडिशा निवासी अरविंद भी मौजूद था, जिसे उसने अपना जीजा बताया. बाद में सामने आया कि वही इस लुटेरी गिरोह का मुख्य सरगना है.

ग्रामीणों ने बताया कि देर रात गांव में एक संदिग्ध कार देखी गई थी. आशंका है कि कथित जीजा अरविंद कार लेकर पहुंचा और दुल्हन को साथ लेकर फरार हो गया. पीड़ित परिवार ने जैसीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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