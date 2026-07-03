RGPV भोपाल में एग्जाम से पहले चोरी हुआ पेपर, प्रबंधन ने थाने में दर्ज कराई FIR, परीक्षा टली

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) भोपाल में परीक्षा से ठीक पहले पेपर चोरी होने का मामला सामने आया है. विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सेकेंड ईयर (चौथे सेमेस्टर) के कंप्यूटर विषय का प्रश्नपत्र कथित रूप से चोरी हो गया. शुक्रवार सुबह 11 बजे परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने जानकारी दी कि पेपर चोरी होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है. इस घटना से छात्रों में काफी नाराजगी और असमंजस का माहौल बन गया.

मामले को गंभीरता से लेते हुए RGPV प्रबंधन ने गांधीनगर थाने में FIR दर्ज कराई है. पुलिस को दी गई शिकायत में विश्वविद्यालय प्रशासन ने दावा किया है कि प्रश्नपत्र गुरुवार देर रात चोरी हुआ था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पेपर चोरी के पीछे के कारणों तथा इसमें शामिल लोगों की तलाश की जा रही है. विश्वविद्यालय की ओर से नई परीक्षा तिथि को लेकर जल्द घोषणा किए जाने की संभावना है.

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