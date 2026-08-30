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नेशनल अस्पताल में बड़ा हादसा, लिफ्ट गिरने से एक की मौत; परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप

रीवा के नेशनल अस्पताल में बड़ा हादसा सामने आया है. अस्पताल की लिफ्ट में फंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए. घटना के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया और पुलिस जांच में जुट गई. शुरुआती जांच में गर्दन फंसने से मौत की आशंका जताई.

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नेशनल अस्पताल में बड़ा हादसा, लिफ्ट गिरने से एक की मौत; परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप

रीवा के चर्चित नेशनल अस्पताल में शनिवार रात हुए एक दर्दनाक हादसे ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अस्पताल की लिफ्ट में सवार एक व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे और प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.  

अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट...

अस्पताल में अचानक हुआ हादसा

शनिवार रात नेशनल अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया, जब अस्पताल की लिफ्ट से जुड़ा गंभीर हादसा सामने आया. बताया जा रहा है कि लिफ्ट में सवार एक व्यक्ति हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल में मौजूद लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल के आसपास जमा हो गए.

मौत की सूचना मिलते ही पहुंचे परिजन

घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. हादसे को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिला. अस्पताल परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल स्टाफ से भी पूछताछ की. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जा सकेगी.

मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि नेशनल अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लिफ्ट में फंस गया है और उसकी मौत हो गई है. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए संजय गांधी स्मृति अस्पताल (एसजीएमएच) भेजा गया है. अधिकारी ने बताया कि परिजनों की ओर से कुछ मांगें रखी गई हैं. उनसे विस्तृत चर्चा के लिए थाने चलने को कहा गया था, लेकिन फिलहाल वे इसके लिए तैयार नहीं हुए हैं. पुलिस ने कहा है कि मर्ग कायम कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

गर्दन फंसने से हुई मौत की आशंका

पुलिस अधिकारी के अनुसार शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके मुताबिक मृतक की गर्दन लिफ्ट में फंस गई थी. प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि इसी वजह से उनकी मौत हुई. हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है और अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आएगा.

तोड़फोड़ और हंगामे की भी होगी जांच

हादसे के बाद अस्पताल में हुए हंगामे और कथित तोड़फोड़ को लेकर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में अलग से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं. जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इस हादसे के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और लिफ्ट के रखरखाव को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. परिजनों का आरोप है कि यदि लिफ्ट का नियमित निरीक्षण और रखरखाव किया गया होता तो शायद यह हादसा टल सकता था. वहीं पुलिस और प्रशासन मामले की जांच के बाद जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं. 

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