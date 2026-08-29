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एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के लिए जगह की कमी, जहाज और कंटेनर में होगी रहने की व्यवस्था- रिपोर्ट

Asian Games 2026 Accommodation Crisis: पिच और अन्य सुविधाओं को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वेन्यू का निरीक्षण करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की संभावना है.

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एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के लिए जगह की कमी, जहाज और कंटेनर में होगी रहने की व्यवस्था- रिपोर्ट
Asian Games 2026 Hit by Accommodation Crisis:

Cricket facilities Asian Games: नागोया-आइची एशियाई गेम्स में एक महीने से भी कम समय बचा है और आयोजक एक बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती का सामना कर रहे हैं.एथलीटों और अधिकारियों के लिए रहने की जगह की कमी. शुरुआत में लगभग 15,000प्रतिभागियों के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर लगभग 17,000 हो गई है, जिससे मेजबान शहर के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है. एशियाई गेम्स जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे. आयोजकों ने मूल रूप से लगभग 15,000 एथलीटों और अधिकारियों के लिए बजट बनाया था. हालांकि, टेकबॉल और पैडल जैसे अतिरिक्त खेलों को शामिल करने से उम्मीद की जा रही है कि दल का आकार लगभग 17,000 हो जाएगा, जिसमें लगभग 11,000 एथलीट और 6,000 अधिकारी शामिल होंगे.

आयोजन समिति के अध्यक्ष हिदेआकी ओमुरा ने स्वीकार किया कि  समझौता 15,000 लोगों के दल के आकार पर आधारित था. ओमुरा के अनुसार, बढ़ी हुई संख्या के लिए न तो अतिरिक्त बजट की योजना बनाई गई थी और न ही पर्याप्त आवास की. नतीजतन, शुरुआती योजना चरण के बाद शामिल किए गए देशों और एथलीटों से कथित तौर पर अपने रहने की व्यवस्था खुद करने के लिए कहा गया है.

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कोई एथलीट विलेज नहीं

ओलंपिक के उलट, नागोया-आइची एशियाई गेम्स में कोई पारंपरिक एथलीट विलेज नहीं होगा. इसके बजाय, आयोजक एथलीटों को ठहराने के लिए होटलों, एक बड़े क्रूज जहाज और अस्थायी कंटेनर-शैली के आवासों के मिश्रण पर निर्भर रहना होगा.  मौजूदा योजना के तहत, 4,000 से 5,000 एथलीटों के प्रतियोगिता क्षेत्र के पास खड़े एक इतालवी क्रूज जहाज पर रहने की उम्मीद है. अन्य 2,000 प्रतिभागियों को अस्थायी आवास इकाइयों में ठहराए जाने की संभावना है, जबकि बाकी लोगों को क्षेत्र भर के होटलों में कमरे दिए जाएंगे. नागोया के मेयर इचिरो हिरोसावा ने भी सीमित बजट के भीतर बढ़ती संख्या में प्रतिभागियों की मेजबानी करने की कठिनाइयों को स्वीकार किया है और आवास को खेलों के सामने आने वाली सबसे बड़ी परिचालन चुनौतियों में से एक बताया है.

पिच और सुविधाओं पर उठे सवाल, एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी वेन्यू का निरीक्षण

आवास ही एकमात्र चिंता का विषय नहीं है,  एशियाई खेलों के टूर्नामेंट के लिए क्रिकेट स्थल की तैयारी पर भी सवाल उठाए गए हैं. भारत, पाकिस्तान और अन्य भाग लेने वाली टीमों को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेलना है, जो मूल रूप से बेसबॉल के लिए बनाई गई सुविधा है.  इस वेन्यू को क्रिकेट के लिए तैयार किया गया है, लेकिन खबरों के मुताबिक बेसबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्से, जैसे कि पिचर का टीला, अभी भी दिखाई देते हैं. वहीं, क्रिकेट विकेट हाल ही में तैयार किया गया है और यहां बहुत कम मैच खेले गए हैं.  इन चिंताओं की वजह से एशियन क्रिकेट काउंसिल में बातचीत शुरू हो गई है. उम्मीद है कि 17 सितंबर को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वेन्यू का निरीक्षण करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक, पिच की क्वालिटी और ड्रेसिंग-रूम की सुविधाओं की कमी मुख्य मुद्दे बनकर उभरे हैं. इस मैदान पर पहले मई में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालीफायर के मैच खेले गए थे, लेकिन एशिया के प्रमुख क्रिकेट देशों वाले किसी बड़े मल्टी-स्पोर्ट इवेंट के लिए इसकी उपयुक्तता पर सवाल बने हुए हैं.

क्रिकेटरों के रहने की सुविधाओं को लेकर चिंता, 

क्रिकेटरों को रहने की जगह से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है. खबरों के मुताबिक, टीमों को वेन्यू से लगभग 20 किलोमीटर दूर ठहराया जाएगा और उन्हें शायद शेयर्ड कमरों में रहना पड़ सकता है. कमरों का छोटा आकार कई टीमों के लिए चिंता का विषय बन गया है. बड़े किट बैग और ट्रेनिंग के सामान के कारण उपलब्ध जगह का काफी हिस्सा भर जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को आराम से घूमने-फिरने में मुश्किल हो सकती है. बीसीसीआई के एक सूत्र ने NDTV को बताया कि कमरे बहुत छोटे हैं और खिलाड़ियों तथा उनके सामान के लिए पर्याप्त जगह खोजना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट गेम्स से पहले संभावित समाधान तलाश रहे हैं.

ओपनिंग सेरेमनी से पहले बढ़ता दबाव
ओपनिंग सेरेमनी के करीब आने के साथ ही, ऑर्गनाइज़र्स पर रहने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट और वेन्यू से जुड़ी चिंताओं को दूर करने का दबाव बढ़ रहा है. हिस्सा लेने वालों की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी ने प्लानिंग की कोशिशों को मुश्किल बना दिया है और नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. चूंकि एशिया का सबसे बड़ा मल्टी-स्पोर्ट इवेंट पूरे महाद्वीप से हजारों एथलीट्स का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए आने वाले कुछ हफ्ते यह तय करने में अहम होंगे कि क्या ऑर्गनाइजर्स इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटकर एशियन गेम्स का एक सुचारू और यादगार आयोजन कर पाते हैं या नहीं.

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