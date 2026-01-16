रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में IAS-IPS में कौन होगा ज्यादा पावरफुल? कलेक्टर वाले ये अधिकार आयुक्त को मिलेंगे! 

Raipur Police Commissionerate: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने जा रही है. रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का खाका लगभग तैयार हो चुका है और एक-दो दिनों में इसका नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर कौन होगा? इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से लेकर थानों तक चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अब तक किसी आईपीएस अधिकारी के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी है.

पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद रायपुर शहर में ब्यूरोक्रेसी की ‘पावर' की परिभाषा बदलती नजर आएगी. जिला कलेक्टर के करीब डेढ़ दर्जन अधिकार पुलिस कमिश्नर को दिए जाने की तैयारी है.

फिलहाल विधि विभाग इस फाइल पर अंतिम निर्णय के लिए मंथन कर रहा है. इसके बाद यह तय होगा कि रायपुर पुलिस कमिश्नरी में कलेक्टर (IAS) ज्यादा पावरफुल रहेगा या पुलिस आयुक्त (IPS). हालांक‍ि अध‍िकारों के स्‍थानांतरण के बारे में अभी कोई आध‍िकार‍िक फैसला नहीं ल‍िया गया है.

रायपुर पुलिस कमिश्नर ADG या IG रैंक का IPS?

दिल्ली जैसे महानगरों में पुलिस कमिश्नर डीजीपी रैंक का अधिकारी होता है, जबकि अन्य शहरों में इससे कम रैंक के आईपीएस अधिकारी को भी यह जिम्मेदारी दी जाती है.

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में ADG या IG रैंक के IPS अधिकारी को कमिश्नर बनाए जाने की संभावना है. इसको लेकर विष्णु देव सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय, दोनों स्तरों पर गंभीर मंथन चल रहा है.

पहले क्यों अटकी थी पुलिस कमिश्नरी?

रायपुर में पहले 1 नवंबर 2025 से पुलिस कमिश्नरी लागू करने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर मामला अटक गया. इसके बाद 1 जनवरी 2026 से लागू करने की चर्चा हुई और अब 23 जनवरी 2026 की तारीख तय मानी जा रही है.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लाल उम्मेद सिंह का बनना तय

भले ही रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर का नाम अभी तय न हुआ हो, लेकिन एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पद को लेकर तस्वीर लगभग साफ है. मौजूदा एसएसपी लाल उम्मेद सिंह का ACP (एडिशनल पुलिस कमिश्नर) बनना लगभग तय माना जा रहा है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कई आईपीएस अधिकारी पूरे शहर का कमिश्नर बनने की बजाय पूरे जिले का एसपी बनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसी वजह से लॉबिंग कम देखने को मिल रही है.

जिला कलेक्टर vs पुलिस कमिश्नर: किसके पास कितनी ताकत?

जिला कलेक्टर के पास न्यायिक अधिकार होते हैं, इसी वजह से उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) भी कहा जाता है. यह जिम्मेदारी आमतौर पर पांच-छह साल के अनुभव वाले IAS अधिकारी को दी जाती है.

कलेक्टर जिले में कानून-व्यवस्था, राजस्व प्रशासन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों की निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसे अहम काम संभालता है.

वहीं, पुलिस कमिश्नर IPS अधिकारी होता है, जिसके पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं. वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीधे और त्वरित फैसले ले सकता है. पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी सीधे कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं.

पुलिस कमिश्नर को म‍िल सकते कलेक्‍टर वाले ये अधिकार