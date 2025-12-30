PM Shri Air Ambulance: मध्य प्रदेश में पीएम श्री एंबुलेंस सेवा; अब तक समय रहते इतने लोगों को मिली मदद

PM Shri Air Ambulance Sewa MP: मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य पहल पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा राज्य में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन का नया मानक स्थापित कर रही है. गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर उच्च स्तरीय उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस सेवा ने अब तक 118 लाभार्थियों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान की है. आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र मरीजों को यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आर्थिक स्थिति उपचार में बाधा न बने. यह सेवा विशेष रूप से उन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण साबित हो रही है, जहाँ हर मिनट जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक होता है.

नवजात से वरिष्ठ नागरिक तक, हर वर्ग को राहत

राज्य सरकार ने भोपाल से पूरे प्रदेश के लिए 24×7 एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई है. सेवा शुरू होने के कुछ ही महीनों में नवजात शिशुओं, वरिष्ठ नागरिकों, सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों, हार्ट अटैक और न्यूरोलॉजिकल आपात स्थितियों सहित अंग प्रत्यारोपण जैसे संवेदनशील मामलों में समय पर उपचार सुनिश्चित किया गया है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में एयर एम्बुलेंस सेवा की उपयोगिता में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है. फिक्स्ड विंग एयर एम्बुलेंस की औसत उपयोगिता में 30% और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस में 17% की बढ़ोतरी हुई है.

अधिकारियों ने बताया कि "यह सेवा इस बात का सशक्त उदाहरण है कि आपात परिस्थितियों में समय पर उपलब्ध उन्नत चिकित्सा परिवहन कितने अनमोल जीवन बचा सकता है."

नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू

सेवा के विस्तार के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गई है. इसमें स्वीकृति और पात्रता प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. साथ ही अंगदान हेतु परिवहन, आपदा प्रबंधन और विशेष मेडिकल टीमों को भी शामिल किया गया है.

प्रशासनिक समन्वय और जन-जागरूकता

राज्य सरकार ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, सिविल सर्जनों और जिला कलेक्टरों को नियमित दिशा-निर्देश देने के लिए समीक्षा बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की हैं. इसके अलावा आमजन में एयर एम्बुलेंस सुविधा के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.

