विज्ञापन
विशेष लिंक

MP में सरकारी नौकरी से खत्म होगी दो बच्चों की शर्त; CM मोहन ने निरस्त किए प्रस्तावित नियम, पोर्टल से भी हटाया

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की अधिकतम सीमा वाले प्रस्तावित नियम को निरस्त किया. पोर्टल से हटाने के आदेश जारी. जानिए क्या है पूरा मामला.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
MP में सरकारी नौकरी से खत्म होगी दो बच्चों की शर्त; CM मोहन ने निरस्त किए प्रस्तावित नियम, पोर्टल से भी हटाया
MP में सरकारी नौकरी से खत्म होगी दो बच्चों की शर्त; CM मोहन ने निरस्त किए प्रस्तावित नियम
NDTV

MP Government Two Child Policy Rule: मध्यप्रदेश में शासकीय नौकरी को लेकर लागू दो बच्चों की अधिकतम सीमा संबंधी नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस प्रावधान से जुड़े प्रस्तावित प्रारूप नियम को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही इसे तत्काल पोर्टल से हटाने का आदेश भी जारी किया गया है. यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. दरअसल, वर्ष 2001 से लागू व्यवस्था के तहत दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी सेवा के लिए अपात्र माना जाता था. अब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस प्रावधान को हटाकर नया प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किए गए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के प्रारूप पर संज्ञान लिया. उन्होंने दो बच्चों की अधिकतम सीमा से जुड़े प्रस्तावित प्रावधान को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही स्पष्ट आदेश दिया गया है कि मौजूदा प्रारूप को तत्काल पोर्टल से हटाया जाए.

2001 से लागू थी यह व्यवस्था

वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े उद्देश्य के तहत यह व्यवस्था लागू की थी. इसके अनुसार, 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाता था.

सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू था नियम

यह प्रावधान केवल भर्ती तक सीमित नहीं था. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत यदि किसी शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होते थे, तो इसे कदाचार की श्रेणी में रखा गया था. इस नियम को लेकर लंबे समय से अलग-अलग स्तर पर चर्चा और आपत्तियां भी उठती रही थीं.

नया प्रारूप फिर होगा प्रकाशित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित नियमों के प्रारूप को निरस्त कर नया संशोधित प्रारूप तैयार किया जाए. नए प्रारूप में दो से अधिक जीवित संतान होने पर शासकीय सेवा के लिए अपात्र माने जाने वाले प्रावधानों को हटाया जाएगा. इसके बाद नियमों का संशोधित प्रारूप विधिवत दोबारा प्रकाशित किया जाएगा.

युवाओं और कर्मचारियों को बड़ी राहत

सरकार के इस फैसले को सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और कर्मचारियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है. कई कर्मचारी संगठन और अभ्यर्थी लंबे समय से इस प्रावधान को खत्म करने की मांग कर रहे थे.

यह भी पढ़ें : भोपाल मेट्रो को 3052 करोड़ मंजूर, किसानों को मंडी शुल्क में राहत; जानिए MP कैबिनेट के बड़े फैसले

यह भी पढ़ें : CSPDCL का IPO लाएगी सरकार; कृषक उन्नत योजना के नए चरण की मंजूरी, जानिए साय कैबिनेट अहम फैसले

यह भी पढ़ें : उज्जैन से शुरू होगा देश का पहला टेंपल बॉन्ड, सिंहस्थ 2028 से पहले 11 मंदिरों के विकास के लिए जुटेंगे 200 करोड़

यह भी पढ़ें : लहसुन के दामों में जबरदस्त उछाल; मंडी में रिकॉर्ड भाव, एक महीने में कीमतें दोगुनी, किसान-व्यापारियों ने ये कहा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhya Pradesh News, Government Jobs, Two Child Policy, Civil Service, MP Government
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com