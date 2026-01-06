किफायती घर, मोहल्ला क्लिनिक, स्वच्छ मुंबई... BMC चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र की 10 बड़ी बातें

- कांग्रेस ने BMC चुनाव 2026 के लिए घोषणापत्र जारी कर किफायती आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार के वादे किए हैं.
- घोषणापत्र में 24×7 स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, सीवर प्रणाली का आधुनिकीकरण जैसे संकल्प शामिल है.
- महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और पारदर्शी प्रशासन करने के लिए कई योजनाओं का जिक्र है.
BMC Elections 2026: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की नगरपालिका बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) का चुनाव किसी साधारण निकाय का नहीं बल्कि देश के सबसे अमीर निकाय का चुनाव है. BMC की वित्तीय ताकत कई देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है और देश के कई छोटे राज्यों से इसका बजट अधिक है. यही कारण है कि राजनीतिक दलों ने BMC चुनावों के लिए कमर कस ली है और हर पार्टी इसे बेहद गंभीरता से ले रही है. बुधवार को कांग्रेस ने BMC चुनाव 2026 के लिए अपना घोषणापत्र (Congress Manifesto) जारी किया. जिसमें पार्टी ने किफायती घर, स्वच्छ और सुरक्षित मुंबई, मोहल्ला क्लिनिक जैसे कई बड़े वादें किए हैं.
BMC चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र (Manifesto) के प्रमुख बिंदु
1. स्वच्छ और सुरक्षित मुंबई
- मुंबई को कचरा-मुक्त और स्वच्छ बनाने का संकल्प.
- आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी.
- सार्वजनिक शौचालयों की संख्या और गुणवत्ता में सुधार.
2. पानी और सीवर व्यवस्था
- हर घर तक 24×7 स्वच्छ पेयजल आपूर्ति.
- सीवर लाइन और ड्रेनेज सिस्टम का आधुनिकीकरण.
- मानसून में जलभराव से स्थायी मुक्ति.
3. बेहतर सड़कें और ट्रैफिक समाधान
- गड्ढा-मुक्त सड़कों की गारंटी.
- फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाए जाएंगे.
- ट्रैफिक जाम कम करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट.
4. झुग्गी-झोपड़ी और आवास
- झुग्गीवासियों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास.
- पुनर्विकास में पारदर्शिता और स्थानीय लोगों की सहमति अनिवार्य.
- गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किफायती घर.
5. स्वास्थ्य सेवाएं
- बीएमसी अस्पतालों में मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज.
- मोहल्ला क्लिनिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मजबूत किए जाएंगे.
- महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएं.
6. शिक्षा और बच्चों का भविष्य
- बीएमसी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार.
- डिजिटल क्लासरूम और आधुनिक सुविधाएं.
- गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और पोषण योजना.
7. महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण
- महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन.
- कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सेंटर.
- महिला स्व-रोजगार को बढ़ावा.
8. युवाओं के लिए रोजगार
- नगर निगम स्तर पर रोजगार सृजन कार्यक्रम.
- कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र.
- स्टार्ट-अप और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन.
9. पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन
- भ्रष्टाचार-मुक्त बीएमसी का वादा.
- सभी ठेकों और कामों में पारदर्शिता.
- नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान.
10. पर्यावरण और हरित मुंबई
- अधिक हरियाली, पार्क और खुले मैदान.
- तटीय क्षेत्रों और मैंग्रोव की सुरक्षा.
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम.
