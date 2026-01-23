छिंदवाड़ा की पाइप फैक्ट्री में आग; रॉ मटेरियल खाक, जानिए कितने का हुआ नुकसान

Chhindwara Plastic Pipe Factory Fire: छिंदवाड़ा के इमलीखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक पाइप निर्माण फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और फैक्ट्री में मौजूद प्लास्टिक पाइप बनाने वाला रॉ मटेरियल जलकर खाक हो गया. घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और लगभग तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर करीब 70 प्रतिशत तक काबू पा लिया गया. प्रशासन के प्रारंभिक आकलन के मुताबिक घटना में 50 लाख रुपए से अधिक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

प्लास्टिक सामग्री ने आग को दिया विकराल रूप

फैक्ट्री में प्लास्टिक पाइप का उत्पादन होने के कारण आग तेजी से फैली और बार-बार भड़कती रही. इससे आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा. आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास के क्षेत्र को एहतियातन खाली कराया गया.

पुलिस और प्रशासन सतर्क, जांच जारी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर तैनात कर दिया गया. एसडीएम सुधीर जैन ने बताया कि आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. फैक्ट्री संचालक प्रकाश गुप्ता ने भी प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को ही जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर धीरे-धीरे नियंत्रण हो रहा है और संभवतः एक घंटे में पूरी तरह बुझा लिया जाएगा. हालांकि, आर्थिक नुकसान का विस्तृत आकलन अभी नहीं किया गया है.

कोई जनहानि नहीं

सबसे राहत की बात यह रही कि हादसे में अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है. प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतते हुए आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें : Tarana Violence VIDEO: उज्जैन के तराना में फिर बिगड़े हालात! उपद्रवियों ने बसों में लगाई आग

यह भी पढ़ें : IND vs NZ 2nd T20I: रायपुर का रिंकू सिंह से है खास कनेक्शन; यहां आग उगलता है बल्ला, फैंस को फिर इंतजार

यह भी पढ़ें : MP में अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्स भर्ती पर रोक, मोहन सरकार ने पलटा फैसला, नियमित पर पहले से बैन

यह भी पढ़ें : ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे; शिवराज सिंह चौहान ने अपना वादा निभाया, दोस्त पन्नालाल को भोपाल में दिया बड़ा गिफ्ट