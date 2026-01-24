विज्ञापन
VIDEO: महिला सरपंच से बदसलूकी, पौधरोपण के दौरान युवकों ने दुपट्टा खींचा, गाली-गलौज की; वीडियो वायरल 

मंडला जिले के अहमदपुर गांव में पौधरोपण करा रही महिला सरपंच के साथ गांव के कुछ लोगों ने गाली-गलौज और मारपीट की. आरोपियों ने उनका दुपट्टा पकड़कर खींचा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. पुलिस ने सरपंच की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

VIDEO: महिला सरपंच से बदसलूकी, पौधरोपण के दौरान युवकों ने दुपट्टा खींचा, गाली-गलौज की; वीडियो वायरल 

मंडला जिले में एक महिला सरपंच के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में गांव के ही कुछ लोग महिला सरपंच के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.   

जानकारी के अनुसार, जिले के अंजनियां चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अहमदपुर की सरपंच सरिता परस्ते शासकीय भूमि पर पौधरोपण का काम करवा रही थीं. इस दौरान गांव के दो व्यक्तियों ने मौके पर पहुंचकर पौधे लगाने का विरोध करना शुरू कर दिया. शासकीय जमीन पर पौधारोपण रोकने के बहाने आरोपियों ने सरपंच से अभद्र व्यवहार किया. आरोपियों ने सरपंच का दुपट्टा पकड़कर खींच दिया और उनके साथ मारपीट की. इस दौरान पूरी वारदात किसी ग्रामीण ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वीडियो में आरोपी महिला सरपंच के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, साथ ही एक आरोपी वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से भी लड़ता नजर आ रहा है.    

पुलिस ने केस दर्ज किया 

वीडियो सामने आते ही अंजनियां चौकी पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने महिला सरपंच की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.  


