सीहोर मतदाता सूची में गड़बड़झाला! 1.97 लाख वोटर के रिकॉर्ड का मिलान नहीं, अब क्या कर सकते हैं? 

Madhya Pradesh Voter List: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान सीहोर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिले के लगभग 1 लाख 97 हजार मतदाताओं का डेटा वर्ष 2003 की पुरानी मतदाता सूची के रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा है. तकनीकी खामियों और नाम में अंतर होने के कारण निर्वाचन आयोग का पोर्टल इन नामों को स्वीकार नहीं कर रहा है.

जिले की चारों विधानसभाओं में यह गड़बड़ी मिली है. अकेले सीहोर विधानसभा क्षेत्र में 44 हजार मतदाताओं के डेटा में मिसमैच पाया गया है. बाकी की गड़बड़ियां आष्टा, बुदनी और इछावर विधानसभा क्षेत्रों की हैं. किसी मतदाता के खुद के नाम की स्पेलिंग गलत है तो किसी के पिता या पति का नाम पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है.

घर-घर पहुंच रहे नोटिस, मौके पर ही सुधार

इस बड़ी गड़बड़ी को सुधारने के लिए निर्वाचन शाखा अब एक्शन मोड में है. जिले के 1 लाख 97 हजार प्रभावित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. बीएलओ खुद इन मतदाताओं के घर-घर पहुंचेंगे और नोटिस देकर उनसे सही जानकारी लेंगे. वर्तमान में मतदाताओं को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. सुधार के लिए वे तहसील कार्यालय और बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं.

पोर्टल पर अपलोडिंग में आ रही थी दिक्कत

निर्वाचन विभाग के सूत्रों के अनुसार, वर्तमान डेटा को निर्वाचन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा था, तब सिस्टम ने पुराने रिकॉर्ड 2003 से तुलना करने पर इन्हें रिजेक्ट कर दिया. इसी तकनीकी बाधा को दूर करने के लिए अब भौतिक सत्यापन का सहारा लिया जा रहा है. निर्वाचन शाखा के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया के लिए तारीख दर तारीख घोषित है, जिसके अनुसार दावा और आपत्ति की सुनवाई 31 जनवरी तक होगी. अब बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन का कार्य शुरू किया गया है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी को होगा.

मतदाता ध्यान दें, कैसे होगा सुधार?

बता दें जिन मतदाताओं के साथ यह परेशानी आ रही है, उन्हें घर आए बीएलओ को अपने आधार कार्ड, परिचय पत्र या अंकसूची जैसे वैध दस्तावेज दिखाकर मौके पर ही अपना नाम, पिता या पति का नाम और पता समेत अन्य जानकारी सही करवा सकते हैं. ऐसे मतदाता जिन्होंने गणना पत्रक भरे थे और 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पा रहा है, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं. बीएलओ मतदाताओं के फार्म की त्रुटि सुधार कार्य में मदद करेंगे.

