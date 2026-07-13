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चोरों के निशाने पर शहर के पुराने और प्राचीन मंदिर, 3 से 4 दिनों में 5 मंदिरों के टूटे ताले, चोरी का पैटर्न एक ही

देवी-देवताओं के गढ़ कहे जाने वाले कांकेर शहर में लगातार मंदिरों में चोरी की घटनाएं हो रही हैं. पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती बन गई है.

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चोरों के निशाने पर शहर के पुराने और प्राचीन मंदिर, 3 से 4 दिनों में 5 मंदिरों के टूटे ताले, चोरी का पैटर्न एक ही
शीतला माता मंदिर का टूटा ताला.
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छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के मंदिर इन दिनों चोरों के निशाने पर हैं. रियासत कालीन मंदिर से लेकर प्राचीन मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है. बीते 3 से 4 दिनों में चोरों ने 5 मंदिरों पर हाथ साफ कर दिया है. दानपत्र से लेकर मुकुट, छत्र व अन्य की चोरी की जा चुकी है. लगातार मंदिरों में हो रही चोरी ने पुलिस को भी सख्ते में डाल दिया है.

NOTE: ये खबर अपडेट की जा रही है.

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