चोरों के निशाने पर शहर के पुराने और प्राचीन मंदिर, 3 से 4 दिनों में 5 मंदिरों के टूटे ताले, चोरी का पैटर्न एक ही

छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के मंदिर इन दिनों चोरों के निशाने पर हैं. रियासत कालीन मंदिर से लेकर प्राचीन मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है. बीते 3 से 4 दिनों में चोरों ने 5 मंदिरों पर हाथ साफ कर दिया है. दानपत्र से लेकर मुकुट, छत्र व अन्य की चोरी की जा चुकी है. लगातार मंदिरों में हो रही चोरी ने पुलिस को भी सख्ते में डाल दिया है.

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