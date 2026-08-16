मध्य प्रदेश के 20 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक मिलेगा. इनमें एक नाम 2011 बैच की आईपीएस अधिकारी सिमाला प्रसाद का भी है, जिन्‍हें सराहनीय सेवा पदक के लिए नामित किया गया है. पूर्व IAS पिता और पद्म श्री विजेता मां की बेटी सिमाला ने बिना कोचिंग पहले ही प्रयास में UPSC में 51वीं रैंक हासिल की थी. रियल लाइफ में 'लेडी सिंघम' के नाम से मशहूर सिमाला प्रसाद वर्तमान में खरगोन रेंज की DIG हैं. वे कड़क पुलिसिंग के साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुकी हैं.

खरगोन रेंज की डीआईजी हैं सिमाला प्रसाद

IPS सिमाला प्रसाद का जन्म 8 अक्टूबर 1980 को भोपाल में हुआ था. करीब एक महीने पहले उन्‍हें खरगोन रेंज का नया DIG नियुक्‍त किया गया था. इससे पहले वे भोपाल पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा शाखा में उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर तैनात थीं.

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UPSC परीक्षा बिना कोचिंग क्रैक की

सिमाला प्रसाद की सफलता की कहानी देश के लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल है. भोपाल में पली-बढ़ीं सिमाला ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया. उन्होंने पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा पास की और DSP बनीं. डीएसपी के पद पर रहते हुए उन्होंने बिना किसी कोचिंग के UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया 51वीं रैंक हासिल कर IPS बनीं.

आईएएस पिता और पद्म श्री मां की बेटी

आईपीएस सिमाला प्रसाद समृद्ध परिवार से आती हैं. उनके पिता डॉ. भागीरथ प्रसाद 1975 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व सांसद और दो विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके हैं. वहीं उनकी मां मेहरुन्निसा परवेज देश की जानी-मानी साहित्यकार हैं, जिन्हें शिक्षा और साहित्य में योगदान के लिए साल 2005 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था.

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रियल लाइफ IPS, रील लाइफ में सब-इंस्पेक्टर

'लेडी सिंघम' नाम से मशहूर आईपीएस सिमाला प्रसाद बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. उन्होंने वर्ष 2016 में फिल्म 'अलिफ' से बॉलीवुड डेब्यू किया था और फिर 2019 में 'नक्काश' में नजर आईं. जून 2026 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है. दिलचस्प बात यह है कि असल जिंदगी में डीआईजी सिमाला ने इस फिल्म में एक सब-इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है. इस फिल्म में उनके साथ रघुबीर यादव, मुकेश तिवारी और अंजलि पाटिल जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं.

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