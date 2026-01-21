India vs New Zealand 1st T20I Match Today Live Cricket Score: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ नागपुर में हो रहे सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. टॉस के दौरान कप्तान सूर्या ने बताया कि आज के मुकाबले में कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और श्रेयस अय्यर को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया है. दूसरी पारी के दौरान ओस अहम भूमिका निभा सकती है. ऐसे में टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी. (Live Scorecard)
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी हैं दोनों टीमें
भारत प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन: टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिशेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी
Here are the LIVE Updates of India vs New Zealand (IND vs NZ) 1st T20I 2026 Match Today Straight from Vidarbha Cricket Association Stadium Nagpur
IND vs NZ LIVE Score: शुरू हुआ मैच
IND vs NZ LIVE Score: भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई. क्रीज पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी मौजूद हैं.
IND vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड ने अलग तरह से पढ़ी पिच
न्यूजीलैंड ने पिच रिपोर्ट से अलग राय रखी है. सैंटनर ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह पिच हाई-स्कोरिंग हो सकती है. यहां की पिच 2024 में दोबारा बिछाई गई थी, इसलिए पुराने आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. अगर पिच से स्पिनर को मदद मिलती है तो मैच रोमांचक हो सकता है. ओस पड़ने पर वरुण और अक्षर की गेंदबाजी ही निर्णायक साबित होगी.
IND vs NZ LIVE Score: कुलदीप, अय्यर को मौका नहीं
टॉस के दौरान कप्तान सूर्या ने बताया कि आज के मुकाबले में कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और श्रेयस अय्यर को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया है. इसका मतलब है कि रिंकू सिंह की वापसी हो रही है.
IND vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस
न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टॉस जीत लिया है और उसने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा है कि पिच अच्छी लग रही है और यहां बड़ा स्कोर हो सकता है.
IND vs NZ Live Score: सूर्यकुमार यादव लगाएंगे स्पेशल 'शतक'
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टी20 मैच में स्पेशल 'शतक' लगाएंगे। ऐसा करने वाले वह भारत के चौथे खिलाड़ी बनेंगे. सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर में अब तक 99 टी20 मैच खेले हैं. नागपुर में खेला जाने वाला मुकाबला उनके करियर का 100वां टी20 होगा. नागपुर में वह टी20 मैचों का शतक लगाएंगे और ऐसा करने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बनेंगे.
सूर्यकुमार यादव से पहले भारत के लिए 100 या उससे अधिक टी20 खेलने की उपलब्धि रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के नाम है. रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 159 टी20 खेले हैं. दूसरे स्थान पर 125 मैचों के साथ विराट कोहली हैं. हार्दिक पांड्या 124 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. हार्दिक नागपुर में कोहली की बराबरी कर लेंगे. पांचवें स्थान पर पूर्व कप्तान एमएस धोनी हैं जिन्होंने 98 टी20 खेले थे. रोहित और विराट टी20 से संन्यास ले चुके हैं. हार्दिक के पास रोहित को सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में पछाड़ने का मौका है.
IND Vs NZ 1st T202I Live Score: सूर्या का कैसा है रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन अच्छा रहा है. 2021 से 2023 के बीच इस टीम के खिलाफ सूर्यकुमार ने 8 टी20 मैचों में 47.33 की औसत और 153.51 की स्ट्राइक रेट से 284 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 111 रहा है. भारतीय कप्तान के टी20 करियर पर नजर डालें तो 99 टी20 मैचों की 93 पारियों में 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 2,788 रन बनाए हैं.
IND Vs NZ 1st T202I Live Score: कप्तान सूर्यकुमार यादव पर रहेगी निगाह
मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बतौर बल्लेबाज प्रदर्शन पर नजर रहेगी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया का टी20 फॉर्मेट शानदार प्रदर्शन रहा है. टीम अजेय रही है, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है. भारतीय कप्तान पिछली 25 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं.
साल 2025 में सूर्यकुमार यादव ने 22 टी20 मैच खेले जिसमें बिना किसी अर्धशतक के महज 14 की औसत से रन बनाए. उनकी लगातार और लंबी असफलता ने टीम की चिंता बढ़ाई है. टीम का शीर्ष क्रम कमजोर हो रहा है और अन्य बल्लेबाजों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है.
IND vs NZ Live Score: ईशान किशन होंगे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में ईशान किशन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे और वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. सूर्यकुमार के बयान के बाद ईशान किशन की लगभग 26 महीने बाद भारतीय टीम में वापसी पक्की मानी जा रही है.
ईशान ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच, जो टी20 था, 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुवाहाटी में खेला था. इसके बाद से वह टीम से लगातार बाहर चल रहे थे. घरेलू क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड टी20 सीरीज और टी20 विश्व कप के लिए ईशान की भारतीय टीम में वापसी हुई है.
ईशान की भारतीय टीम में वापसी तो हो गई थी, लेकिन उनका टीम में जगह बनना तब तक मुश्किल था, जब तक पूर्व से स्थापित खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होकर प्लेइंग इलेवन से बाहर न जाएं. तिलक वर्मा का इंजरी की वजह से पहले तीन टी20 से बाहर होना ईशान के लिए लकी साबित हुआ है, और ईशान तिलक की जगह ही तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. विकेटकीपर बल्लेबाज और ओपनर के रूप में संजू सैमसन पहली पसंद हैं.
IND vs NZ Live Score: ऐसी है दोनों टीमें
टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन टी20 के लिए), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.
टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम: मिशेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कोनवे, बेवन जेकब्स, टिम रॉबिनसन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जैक फॉक्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, जेकब डफी, काइल जेमीसन, ईश सोढ़ी और मैट हेनरी.
India vs New Zealand Live Score: कैसा है रिकॉर्ड
भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 25 टी20 मैच खेले गए हैं. इसमें भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. टीम इंडिया ने 14 मैच जीते हैं. न्यूजीलैंड को 10 मैचों में जीत मिली है, और एक मैच टाई रहा है.