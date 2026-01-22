विज्ञापन
भरे बाजार में युवती की किडनैपिंग का VIDEO: कार का शीशा तोड़ उठा ले गए बदमाश, तमाशबीन बने रहे लोग

ग्वालियर के दाल बाजार में दिनदहाड़े युवती के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. नकाबपोश बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर युवती को जबरन उठा लिया. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

Gwalior Kidnapping Video: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल दाल बाजार में दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने एक युवती का अपहरण कर लिया. यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. हैरत की बात यह है कि घटना के वक्त बाजार में भीड़ मौजूद थी, फिर भी कोई बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं कर सका.

शहर के व्यस्त इलाके में दिनदहाड़े वारदात

घटना ग्वालियर जिले के बीचोबीच स्थित दाल बाजार की बताई जा रही है. यह इलाका हमेशा लोगों की आवाजाही और खरीदारी से भरा रहता है. दिन के उजाले में नकाबपोश युवक यहां पहुंचे और एक कार को बीच सड़क पर रोक लिया. प्रत्यक्षदर्शियों और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, जब कार के अंदर बैठे लोगों ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, तो नकाबपोश युवकों ने कार का शीशा तोड़ दिया. इसके बाद पीछे की सीट पर बैठी युवती को जबरदस्ती बाहर निकाला गया और भरे बाजार में ही अपने साथ ले गए.

कार में युवक और महिला थे मौजूद

जानकारी के अनुसार, कार चला रहा युवक आगे की सीट पर था और उसके साथ एक महिला भी बैठी हुई थी. युवती पीछे की सीट पर थी. पूरा मामला बेहद रहस्यमय बताया जा रहा है, क्योंकि कार में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने आसपास मदद के लिए शोर मचाने की कोशिश नहीं की.

तमाशबीन बनी रही भीड़ 

घटना के दौरान बाजार में काफी भीड़ मौजूद थी. दुकानदार, ग्राहक और राहगीर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई भी बदमाशों के सामने आगे नहीं आया. अधिकतर लोग तमाशबीन बने रह गए, जिससे बदमाश आसानी से युवती को ले जाने में सफल हो गए.

थाने में दर्ज नहीं हुई कोई शिकायत  

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना स्थल से थाना ज्यादा दूर नहीं है, इसके बावजूद न तो कार सवार युवक और महिला थाने पहुंचे और न ही तत्काल किसी तरह की शिकायत दर्ज कराई गई. यह पुलिस के लिए भी एक बड़ा सवाल बन गया है.

सीसीटीवी फुटेज आने के बाद हरकत में पुलिस

घटना का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है. फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी. 

