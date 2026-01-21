फरीदाबाद में बदमाशों का खुला तांडव; लाठी-डंडे और हथियार लहराते CCTV में कैद हुए उपद्रवी

- फरीदाबाद के विनय नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने लाठी-डंडे और तेजधार हथियारों से सरेआम उत्पात मचाया
- बदमाशों की गुंडागर्दी का सीसीटीवी कैमरे में वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उनकी बेरहमी साफ नजर आ रही है
- स्थानीय लोग बदमाशों की हिंसा से भयभीत हैं और अपनी सुरक्षा के लिए घरों में दुबकने को मजबूर हुए हैं
औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. ताजा मामला पल्ला थाना क्षेत्र के विनय नगर इलाके से सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम जमकर उत्पात मचाया. इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है. जानकारी के अनुसार, विनय नगर इलाके में कई बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने अचानक हमला बोल दिया. बदमाशों के हाथों में लाठी-डंडे और तेजधार हथियार थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बदमाश हथियारों को हवा में लहराते हुए लोगों को डरा रहे थे और कुछ स्थानीय युवकों के पीछे मारपीट करने की नीयत से दौड़ते हुए भी देखे गए.
CCTV में कैद हुई गुंडागर्दी
बदमाशों की यह सारी करतूत पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. वायरल फुटेज में साफ़ दिख रहा है कि बदमाश किस तरह बेरहमी से एक खड़ी हुई बाइक को लाठी-डंडों से तोड़ रहे हैं. इलाके में खुलेआम हथियारों के साथ दौड़ लगा रहे हैं. हंगामे को देख लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबकने को मजबूर हो गए. एक स्थानीय निवासी ने बताया, "अचानक हुई इस पत्थरबाजी और तोड़फोड़ से हम सब डर गए. बदमाश खुलेआम हथियार लहरा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पुलिस का कोई खौफ ही न हो."
हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद, अब तक पुलिस को इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद स्थानीय लोग पुलिस से गश्त बढ़ाने और इन बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ताकि इलाके में शांति बहाल हो सके.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं