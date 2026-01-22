विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: धू-धूकर जला धान से भरा ट्रक, एक झटके में स्वाहा हुआ 150 क्विंटल

Grain Turned Into Ashes:आगजनी की शिकार हुआ 150 क्विंटल धान से भरा ट्रक डबरा से धान लेकर करनाल, हरियाणा की ओर जा रहा था. ट्रक में आगजनी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. चश्मदीदों ने बताया कि झांसी-आगरा हाइवे पर चल रही ट्रक जौरासी के पास पहुंचते ही धू-धूकर जलने लग गई.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: धू-धूकर जला धान से भरा ट्रक, एक झटके में स्वाहा हुआ 150 क्विंटल
TRUCK LOADED WITH PADDY CAUGHT FIRE

TRUCK CAUGHT FIRE: ग्वालियर जिले में गुरुवार को धान से भरा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया. हादसा ग्वालियर से 20 किमी दूर आगरा- झांसी हाइवे पर हुआ.धान से भरा ट्रक अचानक धू धूकर हाइवे पर जलने लग गया. जिससे ट्रक में लदा करीब 150 क्विंटल धान स्वाहा हो गया, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

आगजनी की शिकार हुआ 150 क्विंटल धान से भरा ट्रक डबरा से धान लेकर करनाल, हरियाणा की ओर जा रहा था. ट्रक में आगजनी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. चश्मदीदों ने बताया कि झांसी-आगरा हाइवे पर चल रही ट्रक जौरासी के पास पहुंचते ही धू-धूकर जलने लग गई.

ये भी पढ़ें-मालिक के शव के साथ रातभर बैठा रहा पालतू कुत्ता, अंतिम संस्कार के लिए 4 KM तक दौड़ा, इमोशनल कर देगा ये Video!

झांसी-आगरा हाइवे पर जौरासी के पास पहुंचते ही धू-धूकर जलने लगी ट्रक

रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी की शिकार हुई ट्रक में करीब 150 क्विंटल धान लदा हुआ था. ट्रक झांसी आगरा हाइवे पर जौरासी के पास जैसे ही पहुंचा धू-धूकर जलने लगी. ट्रक में अचानक लगी आग की सूचना सड़क पर चल रहे दूसरे ट्रक चालकों ने ट्रक डाइवर को दी. ट्रक स्टाफ ने मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ पाई.

एक हिस्से में फैली आग की तेज लपटों ने जल्द पूरे ट्रक को चपेट में ले लिया

बताया जाता है कि अचानक ट्रक के एक हिस्से में फैली आग की तेज लपटों ने जल्द ही पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे चंद लम्हों में ही धान से भरा पूरा का पूरा ट्रक स्वाहा हो गया. बताया जाता है आग इतनी भंयकर थी, कि कुछ देर के लिए हाइवे पर ट्रैफिक भी थम गया, जिससे चक्कजाम की स्थिति पैदा हो गई, जिसे बाद में पुलिस ने ट्रैफिक को खुलवाया.

ये भी पढ़ें-ज्वैलर्स शॉप से 46 Kg चांदी उड़ाने वाले अज्ञात चोर गिरफ्तार, केस में आए ट्विस्ट एंड टर्न उड़ा देंगे होश!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gwalior News, Burning Truck, Loaded With Paddy, Vehicle Caught Fire, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now