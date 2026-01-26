विज्ञापन
VIDEO: खुलेआम फायरिंग और पत्थरबाजी! जमीन जोतने पर हुआ विवाद, पुलिस जांच में जुटी

ग्वालियर के ग्राम सेंथरी में जमीन को जोतने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने फायरिंग और पत्थरबाजी का रूप ले लिया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

Gwalior Firing VIDEO: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जमीन को लेकर हुए विवाद ने खुलेआम फायरिंग और पत्थरबाजी का रूप ले लिया. महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सेंथरी में दो पक्षों के बीच बढ़ते तनाव ने इतनी हिंसक शक्ल ले ली कि इलाके में गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

जमीन के विवाद ने लिया हिंसक रूप

जानकारी के मुताबिक, ग्राम सेंथरी में लगभग ढाई बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है. यह जमीन राम जानकी मंदिर से संबंधित बताई जाती है, जिसका ठेका रामकिशन जाटव के पास है. रामकिशन अपने साथी गजराज के साथ जमीन जोतने पहुंचे थे. इसी दौरान विवाद बढ़ गया.

गुलाब सिंह गुर्जर पर फायरिंग का आरोप

रामकिशन जाटव पक्ष का कहना है कि अपराधी प्रवृत्ति के गुलाब सिंह गुर्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर जान से मारने की नीयत से एक दर्जन से अधिक राउंड फायर किए. इतना ही नहीं उन्होंने पत्थर भी फेंके. अचानक हुई फायरिंग और पत्थरबाजी से लोग घबरा गए और किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई.
फरियादी पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि गुलाब सिंह गुर्जर और उसके साथियों ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि जातिसूचक गालियां और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया. यह आरोप थाने में दिए गए आवेदन में दर्ज है.

लोगों ने भागकर बचाई जान

फायरिंग के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ी कि रामकिशन जाटव और उनके साथ आए लोग जान बचाने के लिए खेतों की ओर भागे. उन्होंने कहा कि यदि वे समय रहते वहां से न भागते तो कोई भी बड़ी वारदात हो सकती थी.

फरियादी पक्ष ने पुलिस को दिया आवेदन

घटना के बाद पीड़ित पक्ष सीधे थाने पहुंचा और पूरी घटना की लिखित शिकायत दी. आवेदन में फायरिंग, धमकी, गाली‑गलौज और जानलेवा हमले की बात दर्ज कराई गई है. शिकायत मिलने के बाद थाना प्रभारी यशवंत गोयल, सीएसपी नागेंद्र सिकरवार और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने गांव में हालात का जायजा लिया और लोगों से पूछताछ की.

मुख्य आरोपी पर पहले से कई केस दर्ज

गांव के लोगों का कहना है कि गुलाब सिंह गुर्जर पर पहले से भी लगभग तीन दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसी वजह से इलाके में उसका काफी दबदबा माना जाता है. यह मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र का है और पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. शुरुआती जांच के बावजूद अभी तक किसी पक्ष पर औपचारिक रूप से केस दर्ज नहीं हुआ है.

