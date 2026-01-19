बीजेपी विधायक गंभीर घायल! दो महिलाओं समेत चार लोगों ने किया हमला, जानें क्यों

BJP MLA injured: मध्य प्रदेश के धार जिले के धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर पर जमीन विवाद के दौरान हमला हो गया. उनके सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. ताजा घटना से विधायक पर होने वाले हमलों का सिलसिला फिर चर्चा में है.

हमले के दौरान सिर पर गंभीर चोट

घटना सोमवार की बताई जा रही है. जमीन से जुड़े विवाद के दौरान अचानक चार लोगों दो पुरुषों और दो महिलाओं ने विधायक कालू सिंह ठाकुर पर हमला कर दिया. सिर में चोट लगने से वे घायल हो गए. उनके सहयोगियों ने उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई.

‘बिना विवाद के हमला'- विधायक

उपचार के बाद विधायक ठाकुर ने कहा कि बिना किसी पूर्व विवाद के उन पर हमला किया गया. उन्होंने बताया कि वे हमलावरों को नाम से नहीं जानते, लेकिन सामने आने पर पहचान सकते हैं. उनके अनुसार, “मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, इसके बावजूद साल-दर-साल मुझ पर हमले होते रहे हैं.”

पहले भी हो चुके हैं हमले

विधायक ने कहा कि उनके पूर्व विधायक कार्यकाल के दौरान भी उन पर गोलीबारी हुई थी. उस मामले में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था और अदालत से सजा भी दिलाई गई थी. उन्होंने ताजा हमले को भी उसी कड़ी का हिस्सा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

विधायक की लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है. एफआईआर के बाद जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस टीम मौके और आसपास के संभावित स्थानों की जानकारी जुटा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

