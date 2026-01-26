विज्ञापन
गणतंत्र दिवस समारोह में शिक्षक ने लगाए 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे, सुपौल के सरकारी स्कूल की घटना

बिहार के सुपौल जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर गणतंत्र दिवस समारोह में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे लगाने का आरोप लगा है. आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है.

गणतंत्र दिवस समारोह में शिक्षक ने लगाए 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे, सुपौल के सरकारी स्कूल की घटना
  • सुपौल जिले के किशनपुर के स्कूल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान शिक्षक ने जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाए
  • प्रिंसिपल धनंजय तिवारी ने शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की गंभीरता पर पुलिस को सूचना दी
  • पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है
सुपौल:

सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक की ओर से 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे लगाए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है.

कहां का है मामला?

यह घटना सोमवार को किशनपुर प्रखंड अंतर्गत अभुआड़ के आदर्श स्कूल में घटी. गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में तैनात शिक्षक मंसूर आलम पर आरोप है कि उन्होंने विद्यालय परिसर में 'जिन्ना जिंदाबाद' जैसे नारे लगाए. बताया जा रहा है कि इस घटना से विद्यालय में मौजूद छात्र-छात्राओं के बीच भय और भ्रम का माहौल उत्पन्न हो गया.

स्कूल प्रिंसिपल ने दर्ज कराई शिकायत

स्तूल के प्रिंसिपल धनंजय तिवारी ने इस संबंध में किशनपुर थाना को लिखित शिकायत दी. शिकायत में लिखा गया है कि शिक्षक के इस कृत्य से न केवल विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंची, बल्कि यह देश की संप्रभुता और संविधान की भावना के भी विरुद्ध है. प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी को फोन पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने क्या बताया?

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी शरथ आरएस ने बताया कि लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इधर, घटना के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है. विभागीय स्तर पर शिक्षक के आचरण की जांच की तैयारी की जा रही है. स्थानीय लोगों और अभिभावकों में घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है.

(सुपौल से अभिषेक मिश्रा का इनपुट)

