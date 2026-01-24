विज्ञापन
विशेष लिंक

UP News: जमीन पर दीवार बनाई तो हो गया विवाद, यूपी के देवरिया में चली ताबड़तोड़ गोलियां

Deoria News: यूपी के देवरिया में उस वक्त दहशत पैदा हो गई, जब दिनदहाड़े गोलियां चलने लगीं. जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी. इसका वीडियो भी सामने आया है.

Read Time: 2 mins
Share
UP News: जमीन पर दीवार बनाई तो हो गया विवाद, यूपी के देवरिया में चली ताबड़तोड़ गोलियां
  • उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीन विवाद के चलते दो पक्ष आमने-सामने आए और एक पक्ष ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं
  • वीरेंद्र यादव ने विवादित जमीन पर पक्की दीवार बनवाई थी, जिसे अशोक और विनोद पांडे ने तोड़ना शुरू किया
  • पुलिस ने गांववालों की सूचना पर मौके पर आकर विवाद को समझा-बुझाकर शांत कराया था, लेकिन वो तुरंत चली गई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
देवरिया:

एक ने जमीन पर दीवार बना दी. दूसरा उसे तोड़ने आ गया. विवाद हुआ और पुलिस ने समझा-बुझाकर घर भेज दिया. थोड़ी देर बाद दूसरा वाला राइफलों के साथ आया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा. अब तक ये सब फिल्मों में देखा होगा लेकिन ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ, जहां दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं. मामला बाकी फुलवरिया टोला का है, जहां उस समय दशहत फैल गई जब दो पक्ष आमने-सामने आ गए और एक पक्ष ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

ये पूरा मामला जमीन के विवाद से जुड़ा है. वीरेंद्र यादव नाम के व्यक्ति ने दो साल जमीन की रजिस्ट्री कराकर पक्की दीवार बनवा दी. इसमें दूसरा पक्ष अशोक पांडे और विनोद पांडे कुछ लड़कों के साथ राइफल लेकर विवादित जमीन पर पहुंच गए और दीवार तोड़ने लगे. वीरेंद्र यादव ने इसका विरोध किया तो पांडे बंधुओं ने विवाद किया और झड़प हो गई.

पुलिस ने समझाया लेकिन...

दोनों पक्षों में विवाद को देखते हुए गांववालों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और समझा-बुझाकर भेज दिया. कुछ देर बाद अशोक पांडे और विनोद पांडे दोबारा राइफल लेकर वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की तड़तड़ाहट से घबराकर लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई.

पुलिस ने क्या किया?

जब दोनों पक्षों में विवाद हुआ तो गांववालों ने पुलिस को बुलाया लेकिन कुछ ही देर में पुलिस वहां से चली गई. इसके थोड़ी देर बाद ही दिनदहाड़े गोलियां चलने लगीं, जिससे दहशहत का माहौल है. इसे लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Deoria, Uttar Pradesh Crime News, Deoria Crime News, Firing, Open Firing
Get App for Better Experience
Install Now