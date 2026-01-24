36 साल में कर डाले 36 संगीन अपराध; अब फिल्मी अंदाज में पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी, NSA के तहत होगी कार्रवाई

Crime News: मऊगंज थाना (Mauganj Police Station) क्षेत्र में कानून को खुली चुनौती देने वाला कुख्यात अपराधी मनीष सिंह सेंगर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया. 36 वर्षीय सेंगर पर 36 आपराधिक मामलों में प्रकरण दर्ज हैं और लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. लगातार अपराध और बढ़ते दुस्साहस के कारण यह पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था. पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से की गई कार्रवाई में उसे गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. पढ़िए मऊगंज से NDTV रिपोर्टर विमलेश द्ववेदी की रिपोर्ट.

ये मामले हैं दर्ज

पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी पर मारपीट, एनडीपीएस एक्ट, शासकीय सेवकों से मारपीट और अन्य संगीन धाराओं के अनेक प्रकरण दर्ज हैं. जिले के कई थानों में वह वांटेड था और उसके आतंक से आम नागरिकों के साथ ही सरकारी कर्मचारी भी परेशान थे.

पुलिस ने ऐसे पकड़ा

मऊगंज थाना पुलिस को मुखबिर से आरोपी के ठिकाने की जानकारी मिली. इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर फिल्मी अंदाज में साइबर तकनीक की मदद लेते हुए आरोपी पर दबिश दी. गिरफ्तारी के दौरान कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उसे पकड़ लिया.

अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से यह अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए बचता आ रहा था, लेकिन इस बार उसकी सभी कोशिशें नाकाम रहीं और कानून के लंबे हाथ उसे पकड़ने में सफल रहे.

घटना को लेकर थाना प्रभारी संदीप भारती ने कहा कि “अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकता. मऊगंज पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखेगी.”

NSA के तहत कार्रवाई

आरोपी की क्राइम हिस्ट्री और बढ़ते अपराधों को देखते हुए प्रशासन ने उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी कार्रवाई की है. गिरफ्तारी की खबर फैलते ही क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप मच गया, वहीं स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली. लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और संगीन अपराधों पर नकेल कसी जा सकेगी.

