MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (JP Nadda) ने शुक्रवार को जबलपुर के ऐतिहासिक जल मंदिर और वीर बावड़ी परिसर का निरीक्षण किया. दोनों नेताओं ने स्थल पर जारी पुनरुद्धार कार्यों का अवलोकन करते हुए इसे गोंडवाना साम्राज्य की प्राचीन जल संरचना का अद्वितीय उदाहरण बताया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ये जल संरचनाएं मध्यभारत के गौरवशाली अतीत की जीवंत धरोहर हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है. केंद्रीय मंत्री नड्डा ने भी बावड़ी की वास्तुकला और इसके संरक्षण कार्यों की सराहना की. इसके बाद सीएम और केंद्रीय मंत्री नर्मदा आरती में भी शामिल हुए.

ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजना की परियोजना

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस परियोजना से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि रानी ताल और चेरी ताल के मध्य स्थित यह संरचना न केवल जल संरक्षण तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि गोंडवाना शासनकाल की प्रकृति संरक्षण नीति को भी दर्शाती है. ‘वीर बावड़ी' को वीरांगना रानी दुर्गावती के प्रकृति प्रेम और लोककल्याणकारी दृष्टिकोण का प्रमाण माना जाता है.

बसंत पंचमी पर 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह

इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के 121 जोड़ों को आशीर्वाद दिया. मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को सामाजिक एकता का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि विभिन्न धर्मों के लोग एक ही मंडप के नीचे नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, यह समाज में सद्भाव का संदेश देता है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी नवदम्पत्तियों को मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के तहत 51-51 हजार रुपये के चेक प्रदान किए. समारोह में 118 हिंदू जोड़ों का वैदिक रीति-रिवाज से विवाह और 3 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मौलवियों द्वारा संपन्न कराया गया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी मंच से सभी नवविवाहितों को आशीर्वाद देकर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर कहा कि नवदम्पत्तियों को न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि समाज और देश के विकास में भी सक्रिय योगदान देना चाहिए.

