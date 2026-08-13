विज्ञापन
विशेष लिंक

हर दिन रिकॉर्ड 60 हजार झंडे, दिल्ली के सदर बाजार में 64 साल से तिरंगा बना रहे अब्दुल गफ्फार के परिवार की कहानी

जैसे-जैसे 'हर घर तिरंगा' कैंपेन के तहत देश भर के घरों में राष्ट्रीय ध्वज पहुंच रहा है, इस परिवार की तीसरी पीढ़ी यह पक्का कर रही है कि दशकों पहले शुरू हुई यह विरासत हर भारतीय घर तक पहुंचती रहे.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
हर दिन रिकॉर्ड 60 हजार झंडे, दिल्ली के सदर बाजार में 64 साल से तिरंगा बना रहे अब्दुल गफ्फार के परिवार की कहानी
हिंदुस्तान के फ्लैग अंकल के परिवार की कहानी. (Photo: NDTV)
  • राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सदर बाजार में पिछले 64 साल से 'फ्लैग अंकल' का परिवार तिरंगा बना रहा है.
  • तिरंगा बनाने का काम अब्दुल गफ्फार नाम के शख्स ने शुरू किया था.
  • आज परिवार की तीसरी पीढ़ी तिरंगा बनाती है. वे 15 अगस्त के मौके पर चौबीसों घंटे काम करते हैं.
सदर बाजार में स्थित उनकी दुकान का पूरा पता क्या है?
नई दिल्ली:

साल 1962 में चीन के साथ जंग से लेकर 1975 की इमरजेंसी, वाजपेयी की 13 दिन की सरकार, अन्ना हजारे का आंदोलन, Gen Z के विरोध-प्रदर्शन और अब 'हर घर तिरंगा' अभियान तक... तिरंगा हमेशा जीत, ताकत और गर्व का प्रतीक रहा है. और हिंदुस्तान के सियासी सफर में हर आंदोलन, हर विरोध और हर बदलाव के बीच, एक चीज जो हमेशा एक जैसी रही, वह है सदर बाजार में अब्दुल गफ्फार का परिवार, जो साल 1962 से तिरंगा बना रहा है. जैसे-जैसे 'हर घर तिरंगा' कैंपेन के तहत देश भर के घरों में राष्ट्रीय ध्वज पहुंच रहा है, इस परिवार की तीसरी पीढ़ी यह पक्का कर रही है कि दशकों पहले शुरू हुई यह विरासत हर भारतीय घर तक पहुंचती रहे.

आज यह परिवार सदर बाजार की एक तंग गली में 'हर घर तिरंगा' अभियान के लिए हर दिन करीब 60,000 झंडे बना रहा है.
Latest and Breaking News on NDTV

यह कहानी है अब्दुल गफ्फार की, जिन्हें लोग भारत के 'फ्लैग अंकल' के नाम से जानते हैं. यह कहानी उस विरासत की भी है, जो अब तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुकी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 'फ्लैग अंकल' का नाम दिया था और इस पहचान ने उन्हें बहुत प्रेरित किया. हालांकि, 81 साल की उम्र में 2025 में गफ्फार का इंतकाल हो गया और तब से उनका परिवार उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है. परिवार का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 'हर घर तिरंगा' की अपील की है, तब से मांग अचानक बढ़ गई है और उन्हें इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने पर बहुत गर्व है.

उनके झंडे न केवल सिर्फ भारत में खरीदे जाते हैं, बल्कि कनाडा, यूएई, अमेरिका, न्यूजीलैंड और अन्य देशों सहित दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भी पहुंचते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

अब्दुल रहमान से कहानी की शुरुआत...

यह कहानी अब्दुल रहमान से शुरू होती है, जिन्होंने 1962 में तिरंगा बनाना शुरू किया था. उस वक्त जब खादी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, वे बंगाल से कपड़ा मंगवाते थे. आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग तिरंगा और खादी का कपड़ा खरीदने के लिए उनकी दुकान पर आते थे. बाद में उनके बेटे अब्दुल गफ्फार ने इस काम को आगे बढ़ाया. 

कई साल तक, परिवार ने भारत के इतिहास के अलग-अलग दौर में झंडे बनाने का काम जारी रखा. गफ्फार का 2025 में 81 साल की उम्र में निधन हो गया. आज, उनके बेटे अब्दुल मलिक और परिवार की तीसरी पीढ़ी उसी विरासत को आगे बढ़ा रही है.

ये भी पढ़ें: तिरंगा, बैंड, कैप, बैज और बहुत कुछ... 15 अगस्त पर 10,000 रुपये लगाएं और 50 हजार से एक लाख तक कमाएं 

Latest and Breaking News on NDTV
परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य राजा गफ्फार अंसारी एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहते हैं, "आजादी दिवस से करीब छह महीने पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं. जैसे-जैसे 15 अगस्त नजदीक आता है, 'हर घर तिरंगा अभियान' जोरों पर होने की वजह से दिन-रात काम चलता रहता है."

वे आगे बताते हैं कि अभी तिरंगा बनाने के काम में करीब 300 लोग लगे हुए हैं. 'हर घर तिरंगा अभियान' को लेकर लोगों में ऐसी भावना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी. मांग इतनी ज्यादा है कि ऑर्डर पूरे करने के लिए हम चौबीसों घंटे (24x7) काम कर रहे हैं.

परिवार का कहना है कि सरकारी सप्लाई के लिए करीब 25-30 लाख झंडे तैयार किए गए हैं, जबकि स्थानीय बाजार के लिए 4-5 लाख और झंडे बनाए जा रहे हैं. यहां छोटे झंडों से लेकर बड़े राष्ट्रीय झंडों तक, हर साइज के झंडे सिले जा रहे हैं.

सदर बाजार तिरंगे वाले बैज, रिस्टबैंड, डैशबोर्ड पर लगने वाले झंडे और आजादी के दिन से जुड़ी दूसरी चीजों से भरा हुआ है. तो, 1962 से 2026 तक, पीढ़ियां बदली हैं, भारत बदला है और तिरंगा बनाने का तरीका भी बदला है. लेकिन एक चीज वैसी ही रही है, वो है तिरंगा.

ये भी पढ़ें: कहानी भारत के आन-बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi, Sadar Bazar, Tricolor, Tiranga, Ground Report
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com