बीजापुर एनकाउंटर अपडेट: 4 महिला नक्सलियों समेत 6 ढेर, DVCM दिलीप बेडजा भी मारा गया

बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. मुठभेड़ में DVCM दिलीप बेडजा समेत 6 नक्सली मारे गए हैं और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं. इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र को माओवाद से लगभग मुक्त माना जा रहा है.

Bijapur Encounter: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में अब तक 4 महिला माओवादियों सहित कुल 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं. मारे गए नक्सलियों में कुख्यात माओवादी कमांडर DVCM दिलीप बेडजा, ACM माड़वी कोसा, ACM महिला माओवादी लख्खी मड़काम और पार्टी सदस्य राधा की शिनाख्त हो चुकी है. शेष दो नक्सलियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.

मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं. सुरक्षाबलों ने 2 AK-47 रायफल, 1 इंसास रायफल, 2 नग 303 रायफल व 6 ग्रेनेड बरामद किए हैं. इससे साफ है कि माओवादी बड़े हमले की फिराक में थे.  बीजापुर के इंद्रावती रिज़र्व क्षेत्र में सक्रिय माओवादी लीडर दिलीप बेडजा की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद DRG, COBRA और STF की संयुक्त टीम ने विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू किया था.

17 जनवरी की सुबह से रुक-रुक कर होती रही फायरिंग

पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र यादव के अनुसार, 17 जनवरी 2026 की सुबह से संयुक्त बलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग होती रही. घना जंगल और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां ऑपरेशन में बड़ी चुनौती बनीं, लेकिन जवानों ने पूरे साहस और रणनीति के साथ मोर्चा संभाले रखा.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि DVCM दिलीप बेडजा नेशनल पार्क एरिया में सक्रिय था. सुरक्षाबलों की ओर से उसे आत्मसमर्पण का अवसर दिया गया, लेकिन सरेंडर नहीं करने पर उसे न्यूट्रलाइज किया गया. अब कहा जा सकता है कि नेशनल पार्क क्षेत्र लगभग माओवादी मुक्त हो गया है.

IG बस्तर रेंज का बयान

पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद DRG, COBRA और STF के जवान अनुशासन, रणनीतिक दक्षता और अद्वितीय साहस के साथ माओवादी कैडरों के खिलाफ निर्णायक अभियान चला रहे हैं. 

Chhattisgarh News, CG News, Bijapur News, Bijapur Encounter, Bastar News
