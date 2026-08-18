भोपाल में ₹1.20 करोड़ का इंस्टाग्राम रील वाला झूठ: ₹100 का लालच दे 17 साल के रेहान के कत्ल का राज खुला

भोपाल में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर फैले एक अफवाह और रातों-रात अमीर बनने के लालच ने 17 साल के एक बेकसूर किशोर की जान ले ली. अपनी मां का सहारा बनने के लिए सड़कों पर कलम और की-चैन बेचने वाले रेहान नाम के लड़के को महज़ 100 रुपये का लालच देकर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे न तो कोई पुरानी दुश्मनी थी और न ही कोई संपत्ति का विवाद, बल्कि इंस्टाग्राम की एक रील से उपजी 1.20 करोड़ रुपये की वह खौफनाक गलतफहमी थी, जिसने कम उम्र के लड़कों को कातिल बना दिया.

डॉक्टर का फ़र्ज़ी नक़ाब और 1.20 करोड़ का जाल

इस खौफनाक साज़िश का मुख्य सूत्रधार 20 वर्षीय ज़ोहेब खान है. ज़ोहेब दरअसल BBA सेकेंड ईयर का छात्र है, लेकिन वह अक्सर सफ़ेद एप्रन पहनकर खुद को डॉक्टर बताता था. पुलिस के मुताबिक ज़ोहेब ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी, जिसके बाद उसने अपने साथियों को एक वीडियो दिखाकर यह विश्वास दिला दिया कि 15-16 साल के लड़के के गुप्त अंग (अंडकोष) को बेचने पर 1.20 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. उसके नकली डॉक्टर वाले रवैये ने इस झूठे दावे को सच मानने पर मजबूर कर दिया. इस आधारहीन दावे के झांसे में आकर आमिर कुरैशी (18) और तीन नाबालिग लड़के भी इस साज़िश का हिस्सा बन गए.

100 रुपये के लालच में बिछाया गया मौत का जाल

6 अगस्त को साज़िश को अंजाम देने के लिए भोपाल के इकबाल मैदान से रेहान को निशाना बनाया गया. रेहान के पिता की मौत हो चुकी थी और उसकी मां सार्वजनिक शौचालय में सफाई का काम करती हैं. दो नाबालिगों ने रेहान से संपर्क किया और झूठी कहानी गढ़ी कि खटलापुरा के पास कुछ लड़कों से उनका झगड़ा हो गया है. उन्होंने रेहान को साथ चलने और लड़ाई में मदद करने के बदले 100 रुपये देने का वादा किया. बेखबर रेहान उनके साथ चल पड़ा. वे उसे गिनौरी और किलोल पार्क होते हुए छोटा तालाब के पास धोबीघाट के सुनसान इलाके में ले गए, जबकि ज़ोहेब लगातार फोन पर उन्हें गाइड कर रहा था.

हत्या और बेरहमी की हदें पार

सुनसान जगह पर पहुंचते ही रेहान पर पीछे से हमला कर दिया गया. उसे दबोचकर चाकू और ब्लेड से तब तक वार किए गए जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. हत्या के बाद आरोपियों ने ज़ोहेब से फोन पर संपर्क किया और उसके निर्देशानुसार शरीर के उस हिस्से को काटकर एक पॉलिथीन बैग में रख लिया. वारदात को अंजाम देने के बाद असली समस्या सामने आई कि आखिर इस कटे हुए हिस्से को 1.20 करोड़ रुपये में खरीदेगा कौन.

खरीदार की तलाश और नाकाम कोशिशें

हत्या के बाद आरोपी कई दिनों तक उस खरीदार की तलाश करते रहे जो उन्हें करोड़ों रुपये दे सके. लेकिन कोई ऐसा खरीदार मौजूद ही नहीं था, क्योंकि मेडिकल साइंस या ऑर्गन ट्रैफिकिंग में इस तरह के दावे का कोई वजूद ही नहीं था. जब कई दिनों की कोशिशों के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिला और उनका सपना टूट गया, तो आरोपियों ने उस कटे हुए हिस्से को पानी में फेंक दिया.

अज्ञात लाश से सुलझी कत्ल की गुत्थी

10 अगस्त को श्यामला हिल्स पुलिस को छोटा तालाब के धोबीघाट इलाके से एक सड़ी-गली लाश मिली, जिस पर धारदार हथियारों के निशान थे. पहचान न होने के कारण पुलिस ने शव को दफना दिया. 15 अगस्त को जब एक महिला अपने लापता बेटे की तलाश में पुलिस के पास पहुँची, तो हाथ पर बने टैटू से लाश की पहचान रेहान के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने रेहान के आखिरी पलों और उसके दोस्तों की कड़ी जोड़ी, जिससे ज़ोहेब खान, आमिर कुरैशी और तीन नाबालिगों की गिरफ्तारी संभव हो सकी. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है और अब उस रील के सोर्स की जांच कर रही है जिसने इस खौफनाक वारदात को जन्म दिया.

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