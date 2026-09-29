भारत-पाकिस्तान फाइनल बारिश से धुला, तो किसे मिलेगा गोल्ड? सेमीफाइनल में भी बारिश की भविष्यवाणी

जापान में एशियाई खेलों में अभी तक के सफर में क्रिकेटप्रेमियों को बहुत ही ज्यादा निराश होना पड़ा है. अभी तक सभी क्वार्टरफाइनलों पर पानी फिर गया और एक भी गेंद नहीं ही फेंकी जा सकी. बारिश के कारण भारत बनाम अफगानिस्तान, पाकिस्तान बनाम हांगकांग, श्रीलंका बनाम नेपाल और बांग्लादेश बनाम मलेशिया के मैच रद्द हो गए. और अब चिंता अगले महीने के शुरुआती दिनों में खेले जाने वाले सेमीफाइनल और फाइल मुकाबले को लेकर है. बेहतर आईसीसी रैंकिंग के आधार पर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया. पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से होगा. दोनों ही सेमीफाइनल गुरुवार को खेला जाएंगे, लेकिन बारिश ने सभी को डरा रखा है.

यह भी पढ़ें: EXPLAINER: विंडीज यहां चूक गया! जानें कौन 10 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर रहीं, क्या है मेगा इवेंट का फॉर्मेट

सेमीफाइनल में बारिश की भविष्यवाणी

ये मैच कोरोगी एथलेटिक पार्क में खेले जा रहे हैं. गुरुवार को वेन्यू पर बारिश की 60 प्रतिशत संभावना है. यदि सेमीफाइनल भी मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाते हैं, तो भारत और पाकिस्तान अपनी बेहतर रैंकिंग के आधार पर फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे. और इसके बाद बाद मामला और रोचक हो जाएगा क्योंकि शनिवार को फाइनल के दिन भी बारिश की 40 प्रतिशत संभावना बताई गई है.

पिछले संस्करण में भारत ने जीता था गोल्ड

साल 2022 के एशियाई खेलों में अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल बारिश की वजह से रद्द होने के बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और उच्च रैंकिंग के आधार पर खिताब प्रदान किया गया था. लेकिन मैच रद्द होने की स्थिति में इस बार ऐसा नहीं ही होगा. इस बार स्वर्ण पदक दोनों प्रतिस्पर्धी टीमों के बीच साझा किया जाएगा. यदि भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचते हैं और मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है, तो यह एक दुर्लभ अवसर होगा जब दोनों टीमें संयुक्त विजेता घोषित की जाएंगी

महिला ने बनाया स्वर्ण से दबाव

भारत की नजर हांगकांग में हुए 2023 के एशियाई खेलों की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में जीते गए स्वर्ण पदक को बरकरार रखने पर है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम एइची-नागोया में पहले ही अपने एशियाई खेलों के खिताब का सफलतापूर्वक बचाव कर चुकी है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था.

EXPLAINER: विंडीज यहां चूक गया! जानें कौन 10 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर रहीं, क्या है मेगा इवेंट का फॉर्मेट