नाबालिग को बंधक बनाकर पीटा, फिर बोतल से पिलाई पेशाब, गर्लफ्रेंड से मिलने भोपाल से पहुंचा था राजस्थान

Urine Incident: भोपाल के रहने वाले एक युवक के साथ राजस्थान में बर्बरता की गई, जहां उसे पहले तो बेरहमी से पीटा गया और फिर पेशाब पिलाने का आरोप है. राजस्थान के झालावाड़ जिले में युवक के साथ हुए इस अमानवीय व्यवहार की घटना ने झकझोर कर रख दिया है. इसका वीडियो भी सामने आया है. युवक के साथ मारपीट की जा रही है और आरोपी बीयर की बोतल में पेशाब (यूरीन) पिलाते दिख रहे हैं.

गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था युवक

जानकारी के अनुसार, भोपाल के कोलार निवासी युवक के राजस्थान की रहने वाली युवती के साथ प्रेम संबंध था. करीब 15 दिन पहले प्रेमिका अपना घर छोड़कर भोपाल में प्रेमी के पास आ गई थी. बाद में प्रेमिका के परिजन उसे समझा-बुझाकर अपने साथ ले गए थे. इसके बाद गर्लफ्रेंड ने युवक को दोबारा मिलने के लिए राजस्थान बुलाया.

प्रेमिका से मिलने पहुंचा झालावाड़

युवती के कहने पर वह झालावाड़ जिले में दांगीपुरा थाना क्षेत्र के पुलोरो गांव पहुंच गया, लेकिन परिजनों ने उसे पकड़ लिया. आरोप है कि युवक को परिजनों ने कई घंटों तक बंधंक बनाकर रखा और खूब पीटा. इस दौरान उसे शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया. फिर आरोपियों ने उसे बीयर की बोतल से यूरिन भी पिलाई.

घटना का वीडियो भी बनाया, जिसका मकसद उसे वायरल कर युवक को अपमानित करने और गरिमा को ठोस पहुंचाना था. जब वीडियो सामने आ गया तो मामले ने तूल पकड़ लिया. पुलिस के अनुसार, लड़का अभी नाबालिग है, जबकि उसकी प्रेमिका विवाहित है और उसकी गोद में 11 महीने का बच्चा भी है.

वहीं, दांगीपुरा थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने पीड़ित के साथ बर्बरता से इनकार किया है. उन्होंने बताया कि युवक नाबालिग है और पुलिस उसे युवती के घर से लाकर सुरक्षा में रखे हुए है, जबकि युवक किसी भी तरह की मारपीट की घटना से मना कर रहा है.

ये भी पढ़ें- कौन है वो भाजपा नेता, जिसे 5 करोड़ के ड्रग तस्करी केस में पुलिस ने किया गिरफ्तार, 4 महीने से था फरार