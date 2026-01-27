विज्ञापन
Rajasthan News: गणतंत्र दिवस समारोह में मातम, स्कूल कार्यक्रम में अचानक गिरी छात्रा और चली गई जान

झालावाड़ जिले के पिडावा कस्बे में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 12वीं कक्षा की छात्रा पूजा की अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. स्कूल कार्यक्रम में हुए इस हादसे से पूरे इलाके में मातम पसरा है, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गणतंत्र दिवस समारोह में मातम
राजस्थान:

झालावाड़ जिले से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जहां गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने पहुंची 12वीं कक्षा की छात्रा की अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. राष्ट्रीय पर्व के खुशी के इस मौके पर मातम पसर गया और पूरा इलाका शोक में डूब गया.

छात्रा की उम्र 16 साल

यह दर्दनाक घटना पिडावा कस्बे के सरकारी स्कूल में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हुई. मृतक छात्रा की पहचान पूजा उम्र 16 वर्ष के रूप में हुई है, जो रूपाखेड़ी गांव की रहने वाली थी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रमायदलपत में 12वीं कक्षा की छात्रा थी. सोमवार सुबह पूजा रोज़ की तरह घर से स्कूल कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी. दोपहर करीब 12 बजे कार्यक्रम के दौरान वह पानी पीने गई लेकिन तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ी.

घटना के तुरंत बाद पंचायत सहायक और मौजूद लोग छात्रा को आनन-फानन में पिडावा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. डॉ. आदिश जैन ने बताया, कि प्रथम दृष्टया छात्रा की मौत कार्डियक अरेस्ट से होने की आशंका है. हालांकि, वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

कार्डियक अरेस्ट से मौत की आशंका

छात्रा की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मौके पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पूजा अपने परिवार की पांच बहनों में तीसरे नंबर की बेटी थी. उसकी दो छोटी बहनें भी स्कूल में पढ़ती हैं. पूजा के पिता तेज सिंह ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि पूजा रोज़ाना करीब दो किलोमीटर दूर गांव से स्कूल पैदल आती-जाती थी.

पिडावा थानाधिकारी रामपाल यादव ने बताया, कि छात्रा के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. गणतंत्र दिवस जैसे खुशी के पर्व पर हुई इस हृदय विदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है. अब सभी की निगाहें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे छात्रा की मौत के सही कारणों का खुलासा हो सके.

