रोज अपना ही यूरिन पीती है ये महिला...कारण जान उड़ जाएंगे आपके भी होश

Woman Drinks Her Own Urine Daily: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां सामने आती हैं, जिन्हें सुनकर पहले यकीन ही नहीं होता. सेहत और खूबसूरती के नाम पर लोग क्या-क्या आजमा रहे हैं, यह देखना भी हैरत में डाल देता है. ऑस्ट्रेलिया की एक महिला ने दावा किया है कि, वह रोज अपना ही यूरिन पीती है और उसे अपनी त्वचा पर भी लगाती है. उसका कहना है कि, इससे उसकी स्किन और सेहत में जबरदस्त सुधार हुआ है. हालांकि, विशेषज्ञ इस तरह के दावों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है, यही सवाल अब चर्चा में है.

Photo Credit: iStock

कौन हैं यह महिला (Urine Therapy Skin Treatment Claim)

ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के कुरांडा इलाके में रहने वाली 44 साल की लूसी ऑरा नाम की महिला ने दावा किया है कि, वह रोज अपना ही यूरिन पीती हैं. विदेशी अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, लूसी इसे एक तरह की यूरिन थेरेपी बताती हैं. उनका कहना है कि पहले उनकी त्वचा धब्बेदार, सूजी हुई और मुहांसों से भरी रहती थी, लेकिन 2021 में दो महिलाओं से मिलने के बाद उन्होंने यह तरीका अपनाया और तभी से रोजाना इसे फॉलो कर रही हैं.

कैसे करती हैं इस्तेमाल (Bizarre Beauty Ritual Urine Therapy)

लूसी बताती हैं कि वह दिन में एक बार अपना यूरिन पीती हैं और बचा हुआ चेहरे, बालों और त्वचा पर लगाती हैं. इतना ही नहीं, वह इससे गरारे करने और दांत साफ करने की बात भी कहती हैं. उनका दावा है कि इससे शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और त्वचा में निखार आता है. हालांकि, मेडिकल साइंस में urine therapy को लेकर ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.