एलन इंस्टीट्यूट समेत 6 कोचिंग सेंटर सील; भोपाल में फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन, BMC सख्त

राजधानी भोपाल में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निगम प्रशासन ने लालघाटी स्थित प्रतिष्ठित एलन इंस्टीट्यूट सहित छह कोचिंग और ट्रेनिंग संस्थानों को सील कर दिया. अधिकारियों के अनुसार इन संस्थानों को 25 जून को नोटिस जारी कर अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद आवश्यक सुधार नहीं किए गए. इसके बाद नगर निगम, फायर विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए संस्थानों को खाली कराया और सील कर दिया. इस कार्रवाई से शहर के कोचिंग सेक्टर में हड़कंप मच गया है.

फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त रुख अपनाया है. प्रशासन का कहना है कि छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता. इसी क्रम में फायर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के दौरान गंभीर कमियां पाए जाने पर छह संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई.

Bhopal Allen Institute Sealed: एलन कोचिंग पर लगा ताला

पहले जारी हुआ था नोटिस

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित संस्थानों को 25 जून 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. नोटिस में फायर सेफ्टी उपकरणों, आपातकालीन निकास व्यवस्था और अन्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए थे. संस्थानों को सुधार कार्यों के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था. हालांकि अधिकारियों का दावा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित सुधार नहीं किए गए.

भवन खाली कराए, फिर की गई सीलिंग

कार्रवाई के दौरान नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम संबंधित संस्थानों में पहुंची. सबसे पहले भवनों में मौजूद छात्रों और स्टाफ को बाहर निकाला गया. इसके बाद पूरे परिसर का निरीक्षण कर संस्थानों को सील करने की प्रक्रिया पूरी की गई. अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक इन संस्थानों को संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी.

इन 6 संस्थानों पर हुई कार्रवाई

नगर निगम द्वारा जिन संस्थानों को सील किया गया, उनमें शामिल हैं:

एलन इंस्टीट्यूट, लालघाटी

अय्यूब खान कोचिंग, गोयल टॉवर, इंद्रपुरी

श्रेयांश कोचिंग, गोयल टॉवर, इंद्रपुरी

कीर्तिमान अकादमी, गोयल टॉवर, इंद्रपुरी

एब्सिल्यूट इंस्टीट्यूट, गोयल टॉवर, इंद्रपुरी

NIIDP ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गोयल टॉवर, इंद्रपुरी

छात्रों की सुरक्षा पर प्रशासन का जोर

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षण संस्थानों में आग से जुड़े हादसों ने सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इसी वजह से भोपाल में भी फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जा रहा है. प्रशासन का मानना है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों वाले संस्थानों में सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह दुरुस्त होना अनिवार्य है.

अन्य संस्थानों पर भी रहेगी नजर

नगर निगम पहले ही शहर के कई कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरियों और प्रशिक्षण संस्थानों को नोटिस जारी कर चुका है. अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले अन्य संस्थानों के खिलाफ भी आने वाले दिनों में इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है.

यह भी पढ़ें : भोपाल में Unacademy और दुर्रानी कोचिंग सील, फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर BMC का बड़ा एक्शन

यह भी पढ़ें : घर बैठे अटेंडेंस लगाने वाले डॉक्टरों पर गिरी गाज; वेतन कटौती के आदेश, सार्थक एप में फर्जी हाजिरी का खुलासा

यह भी पढ़ें : शिवपुरी में अदाणी समूह की ₹2500 करोड़ की डिफेंस फैक्ट्री, रोजगार व रक्षा उत्पादन को मिलेगी नई ताकत

यह भी पढ़ें : MP Anganwadi Bharti 2026: मध्यप्रदेश में 2548 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों पर भर्ती, ये है लास्ट डेट