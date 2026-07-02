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भोपाल में Unacademy और दुर्रानी कोचिंग सील, फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर BMC का बड़ा एक्शन

भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर MP नगर स्थित दुर्रानी अकादमी और अनअकैडमी सेंटर को सील कर दिया है. प्रशासन ने 60 अन्य कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों को भी नोटिस जारी कर सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

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भोपाल में Unacademy और दुर्रानी कोचिंग सील, फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर BMC का बड़ा एक्शन
भोपाल में बड़ा एक्शन: दुर्रानी और अनअकैडमी कोचिंग सील, 60 अन्य संस्थानों को भी नोटिस

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी कड़ी में एमपी नगर स्थित दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों—दुर्रानी अकादमी और अनअकैडमी सेंटर—को सील कर दिया गया. प्रशासन का कहना है कि इन संस्थानों को पहले ही फायर सुरक्षा संबंधी खामियां दूर करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सुधार नहीं किए गए. कार्रवाई के बाद हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों के सामने पढ़ाई को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है. वहीं नगर निगम ने राजधानी के 60 अन्य कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों को भी नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

एमपी नगर में दो नामी कोचिंग संस्थानों पर ताला

फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर भोपाल नगर निगम और फायर विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एमपी नगर स्थित दुर्रानी अकादमी और अनअकैडमी कोचिंग सेंटर को सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान उपायुक्त भुवन गुप्ता, फायर अधिकारी इफ्तिखार खान, पंकज खरे, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों के अनुसार संस्थानों को पहले नोटिस जारी कर सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का अवसर दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आवश्यक सुधार नहीं किए गए.

Coaching Centre Sealed: कोचिंग सेंटर पर एक्शन

Coaching Centre Sealed: कोचिंग सेंटर पर एक्शन

निरीक्षण में मिलीं कई गंभीर खामियां

फायर विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण में दोनों संस्थानों में कई सुरक्षा संबंधी कमियां सामने आई थीं. जांच के दौरान पाया गया कि:

  • फायर एनओसी (NOC) उपलब्ध नहीं थी.
  • आपातकालीन निकास व्यवस्था (Emergency Exit) पर्याप्त नहीं थी.
  • अग्निशमन उपकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे.
  • सुरक्षा प्रबंधन में कई तकनीकी खामियां थीं.

इन कमियों को दूर करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन संतोषजनक सुधार नहीं होने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई.

Bhopal Coaching Centre Sealed: मिलीं खामियां

Bhopal Coaching Centre Sealed: मिलीं खामियां

'बच्चों की जान से खिलवाड़ नहीं चलेगा'

उपायुक्त भुवन गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हजारों छात्र इन संस्थानों में पढ़ाई के लिए आते हैं. ऐसी स्थिति में फायर सेफ्टी के मानकों की अनदेखी गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है. प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा इंतजाम पूरे होने तक इन कोचिंग संस्थानों को दोबारा संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

60 कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियों को नोटिस

नगर निगम ने केवल दो संस्थानों पर कार्रवाई नहीं की है, बल्कि राजधानी में व्यापक जांच अभियान भी शुरू किया है. एमपी नगर, इंद्रपुरी और बैरागढ़ क्षेत्रों के करीब 60 कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों को फायर सुरक्षा में कमी पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए हैं. अधिकांश संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं होने या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने की बात सामने आई है.

7 दिन में सुधार नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

नगर निगम के अपर आयुक्त टी.वी. शर्मा ने कहा कि सभी नोटिस प्राप्त संस्थानों को सात दिन का समय दिया गया है. यदि इस अवधि में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया या संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो संबंधित संस्थानों को भी सील किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

लखनऊ हादसे के बाद बढ़ी सतर्कता

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में हुए अग्निकांड के बाद मध्यप्रदेश में भी प्रशासन फायर सेफ्टी को लेकर सतर्क हो गया है. भोपाल में नगर निगम, फायर विभाग और जिला प्रशासन लगातार कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरियों और अन्य सार्वजनिक भवनों का निरीक्षण कर रहे हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपात स्थिति में विद्यार्थियों और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में न पड़े.

छात्रों और अभिभावकों की बढ़ी चिंता

दुर्रानी अकादमी और अनअकैडमी के सील होने के बाद वहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है. अब छात्रों को यह इंतजार है कि संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन कर कब दोबारा शुरू होंगे. वहीं अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं.

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