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घर बैठे अटेंडेंस लगाने वाले डॉक्टरों पर गिरी गाज; वेतन कटौती के आदेश, सार्थक एप में फर्जी हाजिरी का खुलासा

भोपाल स्वास्थ्य विभाग में सार्थक ऐप के जरिए फर्जी हाजिरी लगाने का मामला सामने आया है. जांच में कुछ डॉक्टर और कर्मचारी ड्यूटी स्थल से 10 किलोमीटर दूर रहकर अटेंडेंस लगाते मिले. CMHO ने दो डॉक्टरों का एक महीने का वेतन काटने के आदेश दिए हैं.

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घर बैठे अटेंडेंस लगाने वाले डॉक्टरों पर गिरी गाज; वेतन कटौती के आदेश, सार्थक एप में फर्जी हाजिरी का खुलासा
भोपाल में बड़ा खुलासा: अस्पताल पहुंचे बिना डॉक्टर लगा रहे थे हाजिरी, जांच के बाद एक महीने का वेतन कटा

राजधानी भोपाल के स्वास्थ्य विभाग में ड्यूटी के दौरान लापरवाही और तकनीक के दुरुपयोग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जांच में खुलासा हुआ है कि कुछ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी तय कार्यस्थल पर पहुंचे बिना ही मोबाइल एप के जरिए उपस्थिति दर्ज कर रहे थे. मामला सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. मनीष शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित चिकित्सकों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पाया गया कि कुछ कर्मचारी अस्पताल से कई किलोमीटर दूर रहते हुए अटेंडेंस लगा रहे थे. इसके बाद वेतन कटौती, नोटिस और विभागीय कार्रवाई जैसे कदम उठाए गए हैं.

सार्थक एप की जांच में सामने आई गड़बड़ी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए उपयोग किए जा रहे ‘सार्थक एप' की समीक्षा के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं. जांच में पता चला कि कुछ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी निर्धारित ड्यूटी स्थल पर पहुंचे बिना ही मोबाइल के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे. डिजिटल रिकॉर्ड की जांच के दौरान उनकी लोकेशन और उपस्थिति विवरण में अंतर पाया गया.

10 किलोमीटर दूर से लगाई जा रही थी हाजिरी

विभागीय जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि कुछ कर्मचारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से करीब 10 किलोमीटर दूर रहते हुए भी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे. इससे यह संकेत मिला कि उपस्थिति प्रणाली का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था. अधिकारियों के अनुसार यह सरकारी सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया है.

ड्यूटी खत्म होने के बाद भी नहीं किया चेक-आउट

सिर्फ फर्जी उपस्थिति ही नहीं, बल्कि रिकॉर्ड की गहन जांच में यह भी सामने आया कि कई मामलों में कर्मचारियों ने ड्यूटी समाप्त होने के बाद नियमित रूप से चेक-आउट भी नहीं किया. इससे विभाग को कर्मचारियों की वास्तविक कार्य अवधि और मौजूदगी पर संदेह हुआ, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई.

दो डॉक्टरों समेत तीन कर्मचारियों पर कार्रवाई

मामले को गंभीर मानते हुए सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने दो चिकित्सकों और एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की है. पहले इन कर्मचारियों के 15 दिन के वेतन कटौती का प्रस्ताव था, लेकिन विस्तृत जांच और पुख्ता तथ्य सामने आने के बाद दोनों चिकित्सकों का पूरा एक महीने का वेतन काटने के आदेश जारी किए गए. अन्य कर्मचारी के खिलाफ भी वेतन कटौती की कार्रवाई की गई है.

जारी किए गए कारण बताओ नोटिस

आर्थिक दंड के साथ-साथ संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. अधिकारियों का कहना है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे और कठोर कार्रवाई की जा सकती है.

स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है सीधा असर

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चिकित्सकों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति का असर सीधे मरीजों पर पड़ता है. सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में समय पर डॉक्टरों और स्टाफ की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है. ऐसे में फर्जी उपस्थिति दर्ज करने जैसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है.

लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस का संदेश

इस कार्रवाई को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर्मचारियों को दिया गया स्पष्ट संदेश माना जा रहा है. एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर NDTV को बताया कि भविष्य में भी डिजिटल मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड की जांच जारी रहेगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके. अब सरकारी सेवा में लापरवाही और तकनीकी व्यवस्था के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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