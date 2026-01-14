Honor Killing: बेटी की लव मैरिज से नाराज पिता बन गया हैवान, मायके बुलाकर नवविवाहिता की गोली मारकर की हत्या

Honor Killing Case: भिंड जिले में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. बेटी के प्रेम विवाह से नाराज एक पिता ने गोली मारकर अपनी ही शादीशुदा बेटी को मार डाला. आरोप है कि पिता ने झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी की हत्या को अंजाम दिया, क्योंकि मृतका ने पिता की मर्जी के बिना भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी रचाई थी.
ये भी पढ़ें-डिप्टी सीएम का फर्जी प्रतिनिधि गिरफ्तार, झूठे Govt. Jobs एड से करता था ठगी, पुलिस के चंगुल में ऐसे फंसा?
पिता ने अपने ही बेटी को गोली मारी
मामला मेहगांव थाना क्षेत्र का है, जहां रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार करते हुए एक पिता ने अपने ही खून को मार डाला ऑनर किलिंग की इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता ने मृतका का शव सरसों के खेत में डाल दिया है. खबर फैली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
प्रेम विवाह बना बेटी का हत्या की वजह
पुलिस के अनुसार हगांव थाना क्षेत्र के खेरिया थापक गांव निवासी मुन्नेश धानुक की बेटी निधि धानुक का रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक देवू धानुक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर बेटी ने गत 11 दिसंबर को घर से भागकर उससे शादी कर ली थी, जिससे पिता काफी नाराज चल रहा था.
ये भी पढ़ें-25 माह में पैसा डबल कर रहा था ठग, 1 करोड़ 88 लाख रुपए लेकर भागा, इतनी बढ़ सकती है ठगी की रकम?
ये भी पढ़ें-सीधी की बेटी अनामिका बनेगी डाक्टर, सीएम मोहन से लगाई थी गुहार, अब नीट की तैयारी का सारा खर्च उठाएगी सरकार
प्रेम विवाह के बाद ग्वालियर थाने पहुंचा था जोड़ा
रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर में शादी के बाद नव युगल निधि और देवू ग्वालियर कोतवाली थाने पहुंचे थे, जहां निधि ने पुलिस के सामने खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से पति के साथ रहने की बात कही थी. पुलिस ने उसी आधार पर दोनों को साथ रहने की अनुमति दी थी.
शॉपिंग के दौरान संदिग्ध तरीके से हुई थी लापता
बताया जाता है कि गत 28 दिसंबर को निधि अपने पति देवू के साथ ग्वालियर के महाराजबाड़ा इलाके में शॉपिंग करने गई थी. इसी दौरान निधि ने पति से पानी लाने को कहा. पति पानी लेने गया और लौटकर आया, तो निधि वहां से गायब मिली. इसके बाद लापता निधि को उसके मायके और ससुराल पक्ष ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.
ये भी पढ़ें-अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे वन अधिकारी, लोगों के हाथ में लाठी-डंडा देख भागे, 13 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ FIR दर्ज
ये भी पढ़ें-Controversy: 'हम राम को भगवान नहीं मानते' और महात्मा गांधी से कर दी तुलना, जानें किसने दिया ये बयान?
सरसों के खेत में आरोपी पिता बेटी को मारी गोली
आरोप है कि पिता ने निधि को सरसों के खेत में ले जाकर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद शव खेत में पड़ा मिला. बेटी की मां पूजा ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद आरोपी पिता को बेटी के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
अपराध से जुड़े पहलुओं की पुलिस कर रही है जांच
मेहगांव थाना पुलिस ने मृतका का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी पिता मुन्नेश धानुक ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने पिता के खिलाफ धारा 302 (हत्या) सहित अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है और वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी कर अपराध से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें-Makar Sankranti Special: 'कच्चा बादाम' के बाद, वायरल हुआ 'लड्डू वाला', सुमधुर गीत सुन थम जाती है भीड़
समाज पर सवाल, ऑनर किलिंग फिर बेनकाब
उल्लेखनीय है ऑनर किलिंग की घटना ने एक बार फिर समाज में गहराई से जमी मानसिकता को उजागर कर दिया है, जहां प्रेम और व्यक्तिगत फैसलों की कीमत संतानों को जान देकर चुकानी पड़ रही है. मामले पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषी को सख्त सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें-White Owls: बालाघाट में 100 साल पुराने घर में मिले सफेद उल्लू, दर्शन से ही खुल जाती है किस्मत, जानें क्यों होते हैं खास?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं