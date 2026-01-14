विज्ञापन
Honor Killing: बेटी की लव मैरिज से नाराज पिता बन गया हैवान, मायके बुलाकर नवविवाहिता की गोली मारकर की हत्या

Father Killed Daughter: प्रेम विवाह आज भी समाज में टैबू बना हुआ है. पिता झूठी शान के लिए बेटी को चुने हुए वर के खिलाफ जाकर जघन्य अपराध को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं. भिंड जिले में एक पिता द्वारा बेटी की हत्या का ताजा केस दर्शाता है कि समाज में बेटियों को लेकर अभी संकीर्णता खत्म नहीं हुईं.

Honor Killing: बेटी की लव मैरिज से नाराज पिता बन गया हैवान, मायके बुलाकर नवविवाहिता की गोली मारकर की हत्या
FATHER KILLED DAUGHTER OVER LOVE MARRIAGE DISPUTE

Honor Killing Case: भिंड जिले में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. बेटी के प्रेम विवाह से नाराज एक पिता ने गोली मारकर अपनी ही शादीशुदा बेटी को मार डाला. आरोप है कि पिता ने झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी की हत्या को अंजाम दिया, क्योंकि मृतका ने पिता की मर्जी के बिना भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी रचाई थी.

प्रेम विवाह आज भी समाज में टैबू बना हुआ है. पिता झूठी शान के लिए बेटी को चुने हुए वर के खिलाफ जाकर जघन्य अपराध को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं. भिंड जिले में एक पिता द्वारा बेटी की हत्या का ताजा केस दर्शाता है कि समाज में बेटियों को लेकर अभी संकीर्णता खत्म नहीं हुईं. 

पिता ने अपने ही बेटी को गोली मारी

मामला मेहगांव थाना क्षेत्र का है, जहां रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार करते हुए एक पिता ने अपने ही खून को मार डाला ऑनर किलिंग की इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता ने मृतका का शव सरसों के खेत में डाल दिया है. खबर फैली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

प्रेम विवाह बना बेटी का हत्या की वजह

पुलिस के अनुसार हगांव थाना क्षेत्र के खेरिया थापक गांव निवासी मुन्नेश धानुक की बेटी निधि धानुक का रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक देवू धानुक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर बेटी ने गत 11 दिसंबर को घर से भागकर उससे शादी कर ली थी, जिससे पिता काफी नाराज चल रहा था. 

प्रेम विवाह के बाद मृतका पति के साथ ग्वालियर के गुड़ागुड़ी के नाके क्षेत्र में रह रहे थे. शादी की जानकारी हुई तो परिवार और समाज में इसकी चर्चा शुरू हो गई, जिससे नाराज पिता मुन्नेश धानुक ने बेटी को मार डाला. पिता का कहना है कि गांव और समाज में उसकी “बदनामी” हो रही थी.

प्रेम विवाह के बाद ग्वालियर थाने पहुंचा था जोड़ा

रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर में शादी के बाद नव युगल निधि और देवू ग्वालियर कोतवाली थाने पहुंचे थे, जहां निधि ने पुलिस के सामने खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से पति के साथ रहने की बात कही थी. पुलिस ने उसी आधार पर दोनों को साथ रहने की अनुमति दी थी.

शॉपिंग के दौरान संदिग्ध तरीके से हुई थी लापता

बताया जाता है कि गत 28 दिसंबर को निधि अपने पति देवू के साथ ग्वालियर के महाराजबाड़ा इलाके में शॉपिंग करने गई थी. इसी दौरान निधि ने पति से पानी लाने को कहा. पति पानी लेने गया और लौटकर आया, तो निधि वहां से गायब मिली. इसके बाद लापता निधि को उसके मायके और ससुराल पक्ष ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

मामले की पड़ताल में जुटी ग्वालियर पुलिस की जांच में सामने आया कि बीते मंगलवार को निधि अपने पिता मुन्नेश धानुक के संपर्क में आई थी. पिता ने उसे प्यार और समझाने का झांसा देकर गांव बुलाया था. गांव पहुंचने के बाद पिता उसे खेत की ओर ले गया, जहां बेटी को गोली मारी.

सरसों के खेत में आरोपी पिता बेटी को मारी गोली

आरोप है कि पिता ने निधि को सरसों के खेत में ले जाकर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद शव खेत में पड़ा मिला. बेटी की मां पूजा ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद आरोपी पिता को बेटी के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. 

अपराध से जुड़े पहलुओं की पुलिस कर रही है जांच

मेहगांव थाना पुलिस ने मृतका का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी पिता मुन्नेश धानुक ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने पिता के खिलाफ धारा 302 (हत्या) सहित अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है और वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी कर अपराध से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

अपनी ही बेटी की हत्या के आरोपी पिता ने मुकेश धानुक ने पुलिस पूछताछ में बेटी की हत्या की बात कुबूल करते हुए कहा कि बेटी निधि द्वारा ग्वालियर में अपने प्रेमी से प्रेम विवाह करने से उसे समाज में बदनामी का डर था, इसलिए उसने बेटी की गोली मार कर हत्या कर दी.

समाज पर सवाल, ऑनर किलिंग फिर बेनकाब

उल्लेखनीय है ऑनर किलिंग की घटना ने एक बार फिर समाज में गहराई से जमी मानसिकता को उजागर कर दिया है, जहां प्रेम और व्यक्तिगत फैसलों की कीमत संतानों को जान देकर चुकानी पड़ रही है. मामले पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषी को सख्त सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी.

