Controversy: 'हम राम को भगवान नहीं मानते' और महात्मा गांधी से कर दी तुलना, जानें किसने दिया ये बयान?

Statement Against Lard Ram: मध्य प्रदेश के मंडला जिले से भगवान राम को लेकर ऐसा बयान सामने आया है जो वायरल हो गया है. सम्यक अभियान प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने मंगलवार को आयोजित इंद्रा ज्योति यात्रा के दौरान आयोजित एक प्रेसवार्ता में दिए बयान में कहा कि वे भगवान राम को ईश्वर नहीं, बल्कि केवल एक “आदर्श” मानते हैं.

करोड़ों हिंदुओं के आस्था के स्रोत भगवान राम की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से करते हुए सम्यक अभियान प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने भगवान राम को अपना आदर्श बताया है. उन्होने आगे कहा कि राम 'करिश्मा' नहीं थे, राम 'आदर्श' थे, जिसे अपनाया जाना चाहिए.

'ढकोसला पीटने से नहीं आएगा राम राज्य'

भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि, ढकोसले पीटने से या राम को करिश्मा मानने से राम राज्य नहीं आएगा. आगे कहा, उनके लिए राम सिर्फ आदर्श हैं, जैसे महात्मा गांधी उनके आदर्श हैं. इंद्रा ज्योति यात्रा के दौरान मीडिया के बात करते हुए रोकड़े ने कहा कि, तो क्या दो आदर्शों में से एक आदर्श का नाम हटाया जाना उचित है?

प्रेस कांफ्रेस में सम्यक अभियान प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने दिया विवादित बयान

इंटरनेट पर वायरल हो रहा है बयान

गौरतलब है इंदिरा ज्योति अभियान के अंतर्गत इंदिरा ज्योति यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान के कई जिलों में निकाली जानी है. इसी के अंतर्गत मंडला पहुंची इंदिरा ज्योति यात्रा के दौरान आयोजित एक प्रेसवार्ता में सम्यक अभियान प्रमुख यह विवादत बयान दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

