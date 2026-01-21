MP के डिंडौरी ने रचा इतिहास; एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और India Book of Records में ऐसे बनाई जगह

MP News: सार्वजनिक स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में डिंडौरी जिले ने नया इतिहास रच दिया है. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao Beti Padhao) के अंतर्गत संचालित नवाचार “Sugadh Toori – Aaj Swasth, Kal Sashakt” अभियान के तहत जिले में एक ही दिन में 48 हजार से अधिक बालिकाओं और महिलाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण किया गया. इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए डिंडौरी जिला Asia Book Of Records और India Book Of Records, दोनों में दर्ज किया गया है. प्रशासन के अनुसार, जिले के नो-नेटवर्क क्षेत्रों में किए गए परीक्षणों का डिजिटल डाटा अभी अपलोड होना शेष है. प्रारंभिक आकलन में कुल हीमोग्लोबिन परीक्षणों की संख्या 50 हजार से अधिक आंकी गई है, जिससे यह उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

विभागों के समन्वय से सफल रहा अभियान

यह अभियान जिले के 620 विद्यालयों और 9 महाविद्यालयों में आयोजित किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया की समय पर पहचान करना, पोषण स्तर में सुधार लाना और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण के माध्यम से उनके समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा.

इस अभियान में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की सक्रिय व समन्वित सहभागिता देखने को मिली.

बड़ी संख्या में बालिकाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया और अपने हीमोग्लोबिन स्तर की जानकारी प्राप्त की, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.

कलेक्टर ने बताया संवेदनशीलता का प्रतीक

कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि यह रिकॉर्ड केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि जिले की बालिकाओं और महिलाओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि एनीमिया एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिसे समय पर जांच, जागरूकता और पोषण प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है. डिंडौरी जिले ने यह सिद्ध कर दिया है कि दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में भी नवाचार, समर्पण और मजबूत प्रशासनिक समन्वय से असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं.

रिकॉर्ड का औपचारिक सत्यापन

कार्यक्रम के दौरान Asia Book Of Records और India Book Of Records की ओर से मौजूद भानु प्रताप सिंह ने रिकॉर्ड का औपचारिक सत्यापन किया. उन्होंने बताया कि एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में हीमोग्लोबिन परीक्षण किया जाना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है, जिसे अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड प्रोटोकॉल के अनुरूप प्रमाणित किया गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों रिकॉर्ड संस्थाएं भारत सरकार के Rni (Registrar Of Newspapers For India) में पंजीकृत प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं.

मंत्री ने दी बधाई

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर डिंडौरी की कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया सहित पूरे जिला प्रशासन को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में महिला स्वास्थ्य, जागरूकता और सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो अन्य जिलों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगी.

