लोकार्पण के लिए तैयार है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे 7 किमी लंबे Flyover का उद्घाटन

MP's Biggest Flyover: मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर लोकार्पण के लिए तैयार है. जबलपुर शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त दिलाने वाले आधुनिक फ्लाईओवर का लोकार्पण आगामी 23 अगस्त को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन करेंगे, जो शहरी ट्रैफिक के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा.

1100 करोड़ रुपए से निर्मित MP के सबसे बड़े और देश के सबसे लंबे सिंगल स्पान केबल-स्टे ब्रिज में शुमार फ्लाईओवर का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 अगस्त को करेंगे. मदनमहल से दमोहनाका तक बना यह फ्लाईओवर कुल 7 किमी लंबा है.

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिज का मुआवना किया

रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने फ्लाईओवर के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि 1100 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित फ्लाईओवर प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है. यह देश का सबसे लंबा सिंगल स्पान केबल-स्टे ब्रिज है, जिसकी लंबाई 192 मीटर है, जिसमें 3 बो-स्ट्रिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है.

लोगों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर पर 10 स्थानों पर लगाए गए हैं दिशा सूचक बोर्ड

फ्लाईओवर निर्माण में सिर्फ यातायात ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और जनसुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. फ्लाईओवर के नीचे लगभग 50 हजार पौधों का रोपण किया गया है. साथ ही, यहां बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम और बच्चों के लिए पार्क भी बनाए गए हैं. लोगों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर पर 10 स्थानों पर दिशा सूचक बोर्ड भी लगाए गए हैं.

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर में शुमार हुए जबलपुर जिले के नवनिर्मित फ्लाईओवर से न केवल जबलपुर, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए विकास की नई पहचान बनने जा रहा है. यह फ्लाईओवर ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाते हुए शहर की सुंदरता में भी इजाफा करेगा.

फ्लाईओवर से ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा, शहर की सुंदरता में भी इजाफा होगा

जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लाईओवर का जायजा लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि ब्रिज से शहर की ट्रैफिक समस्या से निजात मिलेगी. इससे शहरवासियों को ट्रैफिक समस्या से छुटकारा मिलेगा, बल्कि फ्लाईओवर शहर की सुंदरता में भी इजाफा करेगा.