विज्ञापन
विशेष लिंक

लोकार्पण के लिए तैयार है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे 7 किमी लंबे Flyover का उद्घाटन

Inauguration Of Biggest Flyover: 1100 करोड़ रुपए से निर्मित प्रदेश के सबसे बड़े और देश के सबसे लंबे सिंगल स्पान केबल-स्टे ब्रिज में शुमार फ्लाईओवर का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 अगस्त को करेंगे. मदनमहल से दमोहनाका तक बना यह फ्लाईओवर कुल 7 किमी लंबा है.

Read Time: 3 mins
Share
लोकार्पण के लिए तैयार है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे 7 किमी लंबे Flyover का उद्घाटन
7 km long MP's biggest flyover inauguration scheduled 23rd August

MP's Biggest Flyover: मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर लोकार्पण के लिए तैयार है. जबलपुर शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त दिलाने वाले आधुनिक फ्लाईओवर का लोकार्पण आगामी 23 अगस्त को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन करेंगे, जो शहरी ट्रैफिक के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा.

1100 करोड़ रुपए से निर्मित MP के सबसे बड़े और देश के सबसे लंबे सिंगल स्पान केबल-स्टे ब्रिज में शुमार फ्लाईओवर का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 अगस्त को करेंगे. मदनमहल से दमोहनाका तक बना यह फ्लाईओवर कुल 7 किमी लंबा है.

ये भी पढ़ें-लापता अर्चना तिवारी का पुलिस को 'चकरघिन्नी' बनाने का था प्लान, SP राहुल लोढ़ा ने बताई पूरी कहानी

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिज का मुआवना किया

रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने फ्लाईओवर के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लिया.  उन्होंने बताया कि 1100 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित फ्लाईओवर प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है. यह देश का सबसे लंबा सिंगल स्पान केबल-स्टे ब्रिज है, जिसकी लंबाई 192 मीटर है, जिसमें 3 बो-स्ट्रिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है.

लोगों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर पर 10 स्थानों पर लगाए गए हैं दिशा सूचक बोर्ड

फ्लाईओवर निर्माण में सिर्फ यातायात ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और जनसुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. फ्लाईओवर के नीचे लगभग 50 हजार पौधों का रोपण किया गया है. साथ ही, यहां बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम और बच्चों के लिए पार्क भी बनाए गए हैं. लोगों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर पर 10 स्थानों पर दिशा सूचक बोर्ड भी लगाए गए हैं.

ये भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: कोर्ट में पेश नहीं हुए 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर में शुमार हुए जबलपुर जिले के नवनिर्मित फ्लाईओवर से न केवल जबलपुर, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए विकास की नई पहचान बनने जा रहा है. यह फ्लाईओवर ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाते हुए शहर की सुंदरता में भी इजाफा करेगा.

फ्लाईओवर से ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा, शहर की सुंदरता में भी इजाफा होगा

जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लाईओवर का जायजा लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि ब्रिज से शहर की ट्रैफिक समस्या से निजात मिलेगी. इससे शहरवासियों को ट्रैफिक समस्या से छुटकारा मिलेगा, बल्कि फ्लाईओवर शहर की सुंदरता में भी इजाफा करेगा. 

ये भी पढ़ें-धार जिले में प्रशासन ने देर रात सील किया इमामबाड़ा, भारी संख्या में पुलिस किया गया तैनात, जानें पूरा मामला?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jabalpur News, MP's Biggest Flyover, Inauguration Of Flyover, 7 Km Long Flyover Inauguration
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com