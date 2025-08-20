विज्ञापन
धार जिले में प्रशासन ने देर रात सील किया इमामबाड़ा, भारी संख्या में पुलिस किया गया तैनात, जानें पूरा मामला?

Controversial Imambara: दरअसल, रक्षाबंधन,15 अगस्त,जन्माष्टमी और चेहल्लुम में यथा स्थिति बनाए रखा गया था, लेकिन बीती रात मुस्लिम समाज ने विवादित इमामबाड़े से ताजिया जुलूस निकाला, जिसके बाद राजस्व अधिकारियों ने इमामबाड़े को ताजिया कमेटी से मुक्त करवाकर सील कर दिया है.

Dhar news controversial Imambara sealed by dhar administration

Imambara Sealed: एमपी के धार जिले में मंगलवार देर रात जिला प्रशासन ने एक विवादित इमामबाड़े को सील कर दिया. विवादित इमामबाड़े पर ताला जड़ने के बाद प्रशासन ने पूरे शहर में भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया है. बीती रात मुस्लिम समाज द्वारा इमामबाड़े से 40वां यानी चेहल्लुम का ताजिया निकाला गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

दरअसल, रक्षाबंधन,15 अगस्त,जन्माष्टमी और चेहल्लुम में यथास्थिति बनाए रखा गया था, लेकिन बीती रात मुस्लिम समाज ने विवादित इमामबाड़े से ताजिया जुलूस निकाला, जिसके बाद राजस्व अधिकारियों ने इमामबाड़े को ताजिया कमेटी से मुक्त करवाकर सील कर दिया है.

विवादित इमामबाड़े को बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सील किया गया

रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार देर रात वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में धार शहर के हटवाड़ा स्थित विवादित इमामबाड़े को बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया. इमामबाड़े में कार्रवाई के बाद पूरे शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि माहौल न बिगड़े.

ताजिया कमेटी से मुक्त करवाकर इमामबाड़ा PWD को कब्जा देने का आदेश जारी हुआ  

गौरतलब है विवादित इमामबाड़े को ताजिया कमेटी से मुक्त करवाकर लोक निर्माण विभाग को कब्जा देने का आदेश जारी हुआ था. विवादित स्थल पर रक्षाबंधन, 15 अगस्त,जन्माष्टमी और मुस्लिम समाज के चेहल्लु के त्योहारों को देखते हुए यथा स्थिति बनाए रखा गया था, लेकिन मुस्लिम समाज ने चेहल्लुम पर जुलूस निकाल लिया.  

विवादित इमामबाड़ा भवन वर्षों से ताजिया कमेटी के कब्जे में था, जो लोक निर्माण विभाग के अधीन है, लेकिन लंबे समय से किराया नहीं चुकाने पर राजस्व न्यायालय ने जुलाई महीने में कमेटी को दो सप्ताह में परिसर खाली करने को कहा था. आदेश को मुख्य दरवाजे पर भी चस्पा किया गया था.

ताजिया कमेटी से मुक्त कर सील किया गया इमामबाड़ा, एसटीएफ जवान तैनात किए गए

बताया जाता है मुस्लिम समाज ने बीती रात विवादित इमामबाड़े से मुस्लिम समाज ने चेहल्लुम 40वें के अंतर्गत ताजियों का चल समारोह निकाला. सूचना मिलते ही एक्शन मे आए राजस्व अधिकारियों ने देर रात 2 बजे इमामबाड़े को ताजिया कमेटी से मुक्त कर सील कर दिया और एहतियातन मौके पर एसटीएफ के जवान तैनात कर दिए हैं.

Dhar News, Icontroversial Imambara Sealed, Dhar Police, Deployed Force
