हिंदूवादी संगठन ने पनागर पहुंचे सात संदिग्ध जमातियों को पकड़ा, पुलिस कर रही यह जांच

मध्य प्रदेश के जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में रविवार को एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सात संदिग्ध जमातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. हिंदूवादी संगठन का आरोप है कि ये सभी लोग बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के पनागर पहुंचे थे. उनके पास न पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेज मिले हैं. लेकिन पकड़े गए लोग पनागर पहुंचने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पाए. पुलिस ने अभी कोई केस दर्ज नहीं किया है. पकड़े गए लोगों की जांच-पड़ताल की जा रही है.

विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है

विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री नितिन ठाकुर ने बताया कि ये लोग पीछे के रास्तों से छिपकर पनागर में प्रवेश कर रहे थे. पूछताछ के दौरान उन्होंने न तो किसी कार्यक्रम की जानकारी दी और न ही वो यह स्पष्ट कर पाए कि वे यहां क्यों रुके हुए थे. पनागर के पठानी मोहल्ले में रुकना और सवालों के जवाब न देना संदेह पैदा करता है. वहीं पनागर मुस्लिम समाज को भी उनके आने की कोई जानकारी नहीं थी.

हिंदूवादी संगठन ने जिन तथाकथित संदिग्धों को पकड़ा है, उनके पास बड़े-बड़े बैग और एक साइकिल है. तलाशी के दौरान उनके पास से आधार कार्ड बरामद हुए.ये आधार कार्ड दिल्ली के बताए जा रहे हैं. पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे दिल्ली से झांसी और सागर होते हुए जबलपुर पहुंचे हैं. उन्हें पनागर जाना था.

पुलिस का क्या कहना है

पनागर थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता सात लोगों को मौलाना वार्ड के पास से थाने लाए थे. प्रारंभिक पूछताछ में उनके पास से पहचान संबंधी दस्तावेज, बड़े बैग, एक साइकिल और कुछ पुस्तकें मिली हैं. सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है.पूछताछ में यह भी सामने आया कि ये लोग जबलपुर शहर से बाहर एक मस्जिद में दो दिन रुके थे.इसके बाद पनागर पहुंचे. बताया गया है कि पठानी मोहल्ले में कुछ लोगों से मिलने के बाद उनका पन्ना जाने का कार्यक्रम था. हालांकि साइकिल कहां से मिली,इस सवाल को वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

पनागर पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों की सत्यता, आने-जाने के उद्देश्य और अन्य संभावित गतिविधियों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल मामले में कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है और जांच जारी है.

