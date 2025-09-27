विज्ञापन
विशेष लिंक

ननद को खूबसूरत भाभी से हुआ प्यार, दोनों घर से भाग गईं, वॉट्सऐप चैट से खुल गया राज

एमपी में ननद द्वारा भाभी को भगा ले जाने का मामला सामने आया है. अब पति अपनी पत्नी की तलाश में जुटा है. जबकि उसका 5 साल का बेटा भी है और दोनों की लव मैरिज शादी भी हुई है.

Read Time: 3 mins
Share
ननद को खूबसूरत भाभी से हुआ प्यार, दोनों घर से भाग गईं, वॉट्सऐप चैट से खुल गया राज
पत्नी को ढूंढ़ रहा पति
Madhya Prades:

जबलपुर शहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां ननद पर भाभी को भगा ले जाने का आरोप लगा है और यह आरोप भाई ने ही अपनी बहन पर लगाई है. युवक ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है. जबकि उसे शक है कि उसकी ही ममेरी बहन उसे भगा कर ले गई है. युवक ने इस संबंध में अपनी पत्नी और ममेरी बहन के बीच हुई WhatsApp चैट भी पुलिस को सौंपी है. फिलहाल जबलपुर की अमरपाटन और मैहर पुलिस संयुक्त रूप से महिला की तलाश में जुटी है.

आशुतोष की हुई थी संध्या से लव मैरिज

30 वर्षीय आशुतोष बंसल ने सात साल पहले संध्या से लव मैरिज की थी. दोनों का पांच वर्षीय बेटा भी है. आशुतोष पढ़ाई के सिलसिले में जबलपुर आया था, इसी दौरान उसकी ममेरी बहन मानसी का घर पर आना-जाना शुरू हुआ. शुरुआत में मानसी और संध्या के बीच ननद-भाभी जैसा रिश्ता था, लेकिन आशुतोष का आरोप है कि धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं.

Latest and Breaking News on NDTV

दूसरी बार घर से हो गई गायब

आशुतोष ने पुलिस को बताया कि 12 अगस्त को उसकी पत्नी संध्या अचानक बिना बताए घर से निकल गई. अगले दिन वह रेलवे स्टेशन पर मिली, लेकिन उसने थाने जाने से इनकार कर दिया और अमरपाटन जाने की जिद की. इसके बाद वह कुछ दिनों तक पति और बेटे के साथ रही, लेकिन 22 अगस्त को फिर अचानक मोबाइल फोन घर पर छोड़कर गायब हो गई.

मोबाइल चेक करने पर हुआ शक

पत्नी के गायब होने के बाद जब आशुतोष ने मोबाइल चेक किया, तो उसमें संध्या और मानसी की कई निजी चैट मिलीं. इन चैट्स से उसे शक हुआ कि संध्या को मानसी ही कहीं ले गई है. इसके बाद आशुतोष ने अमरपाटन और जबलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के बाद पुलिस ने मानसी से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला. वर्तमान में जबलपुर और मैहर पुलिस मिलकर संध्या की तलाश में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि महिला के मिलने के बाद ही पूरे मामले का सच सामने आ सकेगा.

यह भी पढ़ेंः प्रेमिका से मिलने गए पति को मिली तालिबानी सजा, पत्नी ने ही खंभे से बांध कर की पिटाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jabalpur News, Sister-in-law Eloped With Bhabhi, Madhya Pradesh News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com