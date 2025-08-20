विज्ञापन
लापता अर्चना तिवारी ने पुलिस को चकरघिन्नी बनाने की बनाई थी फुल प्रूफ प्लानिंग, SP राहुल लोढ़ा की जुबानी

Words of SP Rahul Lodha: करीब 13 दिनों तक लापता रही अर्चना तिवारी पर खुलासा करते हुए एसपी रेलवे राहुल लोढ़ा ने कहा कि GRP पुलिस अर्चना तिवारी पर क्रिमिनल केस दर्ज करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है, क्योंकि पूरी प्लॉनिंग के साथ किडनैपिंग की पटकथा लिखी और फिल्माई गई थी.  

लापता अर्चना तिवारी ने पुलिस को चकरघिन्नी बनाने की बनाई थी फुल प्रूफ प्लानिंग, SP राहुल लोढ़ा की जुबानी
Missing Archana Tiwari made a full proof plan confuse the police

Big Disclosure: अर्चना मिसिंग मिस्ट्री को लेकर पुलिस अधीक्षक रेलवे राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि लापता हुई अर्चना ने बहुत सोच-समझकर लापता होने की फुल प्रूफ योजना बनाई थी. एसपी रेलवे ने एनडीटीवी से एक्सक्लूजिव बातचीत में बताया कि 13 दिनों तक लापता रही अर्चना तिवारी ने ऐसी प्लानिंग थी कि पुलिस को कुछ पता न चले इसलिए जानबूझकर अपना फोन उसने जंगल में फिंकवाया था. 

करीब 13 दिनों तक लापता रही अर्चना तिवारी पर खुलासा करते हुए एसपी रेलवे राहुल लोढ़ा ने कहा कि GRP पुलिस अर्चना तिवारी पर क्रिमिनल केस दर्ज करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है, क्योंकि पूरी प्लॉनिंग के साथ किडनैपिंग की पटकथा लिखी और फिल्माई गई थी.  

अर्चना तिवारी को जीआरपी पुलिस ने नेपाल बार्डर से ऐसे गिरफ्तार किया 

गौरतलब है करीब 13 दिनों तक लापता रही कटनी की अर्चना तिवारी को जीआरपी पुलिस ने नेपाल बार्डर से गिरफ्तार किया था. एसपी रेलवे के मुताबिक अर्चना तिवारी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने अपहरण की साजिश खुद रची थी, जो लगता है हाल में रिलीज हुई किरण राव की फिल्म लापता लेडीज से प्रेरित थी. 

लापता अर्चना तिवारी ने सोच समझ कर अपने अपहरण की साजिश रची थी

रेल SP ने एनडीटीवी को बताया कि अर्चना तिवारी ने सोच समझ कर अपने अपहरण की प्लानिंग रची थी और उसकी प्लानिंग ऐसी थी कि पुलिस को कुछ पता न चले. बकौल एसपी रेलवे, उसने जानबूझकर फोन जगंलों में फिंकवाया और  जानबूझकर उसने ट्रेन में अपना सामान छोड़ा ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके.

बकौल एसपी लोढ़ा, अर्चना के परिजन उसपर लगातार शादी का दबाव बना रहे थे. उसका रिश्ता एक पटवारी के साथ तय कर दिया था. शादी से बचने और परिवार वालों से दूर रहने के लिए दोस्त सारांश के जरिए उसने अपने अपहरण की साजिश रची और पुलिस 13 दिनों तक नाचती रही. 

GRP पुलिस अर्चना पर क्रिमिनल केस के लिए ले रही है कानूनी सलाह

रेलवे एसपी राहुल लोढ़ा ने कहा कि शातिर अर्चना तिवारी लापता केस के लिए जीआरपी पुलिस अभी कानूनी सलाह ले रही है, इसके बाद अर्चना तिवारी केस में कानूनी कदम उठाएगी. एसपी के मुताबिक 13 दिनों तक लापता रही अर्चना तिवारी पहले इंदौर के आसपास रहने का प्लान बनाया था, लेकिन मीडिया में खबर आई तो हैदराबाद गई, फिर काठमांडू चली गई.

ढाबे पर सारांश के साथ घर से भागने की अर्चना तिवारी ने बनाई प्लानिंग

रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर से कटनी जाते समय ट्रेन में अर्चना तिवारी की मुलाकात शुजालपुर निवासी एक लड़के सारांश से हुई. छोटी सी मुलाकात जल्दी ही दोस्ती में तब्दील हो गई. दोस्ती इतनी खास हो गई कि अर्चना- सारांश ने हरदा में ढाबे पर साथ-साथ डिनर किया और इसी ढाबे पर बैठकर घर से भागने और लापता होने की प्लानिंग बनाई,

अर्चना तिवारी ने घर से भागने की प्लानिंग कैंसिल कर अपने अपहरण की साजिश बाद में रची. अर्चना को अपहरण की साजिश ज्यादा मुफीद लगी. यहीं तेजन्दर की एंट्री हुई. इंदौर में आमने सामने रहने वाले तेजन्दर और सारांश ने ही अर्चना को इटारसी स्टेशन पर कैमरा न होने की सूचना दी.

अर्चना तिवारी फिल्म लापता लेडीज के किरदार की तरह ट्रेन से भाग निकली

उल्लेखनीय है तेजन्दर ने नर्मदापुरम में ट्रेन में अर्चना को कपड़े दिए, जिसके बाद अर्चना फिल्म लापता लेडीज के किरदार की तरह ट्रेन से भाग निकली. एसपी लोढ़ा ने कहा कि अर्चना तिवारी मध्य प्रदेश नहीं छोड़ती, लेकिन मीडिया हाइप ने उसे एमपी छोड़ने को मजबूर किया. इससे अर्चना और सारांश पहले हैदराबाद गए और फिर नेपाल पहुंचे. फिर बस से दोनों जोधपुर से दिल्ली होते हुए काठमांडू पहुंचे, जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. 

