विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुस्लिमों की लिस्ट में शामिल है इस भारतीय का नाम, क्या आप जानते हैं इनके बारे में?

दुनिया के टॉप 500 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम (2026) की सूची में शेख तमीम बिन हमद अल-थानी (HH Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani) जो की कतर से नाता रखते हैं, वो पहले स्थान पर हैं.

Read Time: 2 mins
Share
दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुस्लिमों की लिस्ट में शामिल है इस भारतीय का नाम, क्या आप जानते हैं इनके बारे में?

हाल ही में रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर (RISSC) ने 'द वर्ल्ड्स 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स 2026' की लिस्ट जारी की है. इस सूची में दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों के नाम है. यह सूची जॉर्डन के 'रॉयल इस्लामिक स्ट्रैटेजिक स्टडीज सेंटर' द्वारा हर साल जारी की जाती है. साल 2026 की सूची में एक भारतीय का नाम भी है. दुनिया के टॉप 500 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम (2026) की सूची में शेख तमीम बिन हमद अल-थानी जो की कतर से नाता रखते हैं, वो पहले स्थान पर हैं. जस्टिस शेख मुहम्मद तकी उस्मानी जो कि पाकिस्तान के प्रसिद्ध विद्वान हैं, वो इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं.

तीसरे नंबर पर हबीब उमर बिन हफीज है जो कि यमन के आध्यात्मिक नेता हैं. इस सूची में  ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई का नाम भी शामिल था, जो कि चौथे स्थान पर थे. वहीं जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला द्वितीय पांचवें स्थान पर हैं.

बात की जाएग दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुस्लिमों की लिस्ट में भारत में से कौन है. तो इस सूची में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी भारत के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेता के रूप में उभरे हैं. वो वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पर हैं. वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 में जगह बनाने वाले ये एकमात्र भारतीय धार्मिक नेता हैं.

कौन है मौलाना महमूद मदनी

मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमा-ए-हिंद (JUH) के प्रेसिडेंट हैं, जो भारतीय मुसलमानों के सबसे पुराने और सबसे बड़े सामाजिक-धार्मिक संगठनों में से एक है. वह न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के मज़बूत समर्थक हैं. ये हमेशा आतंकवाद की खुलकर निंदा करते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
World Most Powerful Muslims, The Muslim 500 2026 Edition, Maulana Mahmood Madani, Jamiat Ulemae- Hind
Get App for Better Experience
Install Now