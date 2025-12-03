अब जिहाद करना पड़ेगा... सपा सांसद ने संसद में किया मदनी का समर्थन, बवाल के बाद साधी चुप्पी

Maulana Mohibullah Nadvi: संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के जिहाद वाले बयान पर राजनीति गरमाती नजर आ रही है. बीजेपी के कई नेताओं ने सपा सांसद के बयान को नफरत फैलाने वाला बताया है. भाजपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी से सांसद पर कार्रवाई की मांग की है. दरअसल बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान का समर्थन किया. जिसपर सियासी बवाल शुरू हो गया है.

वक्फ बिल पर बात रखते-रखते जिहाद तक पहुंचे सपा सांसद

सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद में अपनी बात रखते हुए कहा, "एक बहुत ही अहम मुद्दे की ओर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं. वक्फ संशोधन बिल पर JPC बनाई गई थी. हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नियत और नीति दोनों ही सही नहीं है."

वक्फ पोर्टल पर सपा सांसद ने रखी बात

मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने आगे कहा कि 6 महीने का टाइम मिला है उम्मीद पोर्टल पर, मात्र 30 प्रतिशत वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों का, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. उसपर भी सर्वर टाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है. 70 फीसदी वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है.

मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है. और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है.

आखिर कब तक मुसलमानों को दबाया जाता रहेगाः नदवी

फिर सपा सांसद ने मौलाना मदनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा, जिसकी वजह से वो लोग, जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना असद मदनी वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ शायद हमे दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा. आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा. जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो...

संसद से बाहर मीडिया ने पूछा करने लगे बॉयकॉट

संसद में जिहाद की बात करने वाले रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से जब पत्रकारों ने पूछा कि जिहाद का मतलब क्या है तो उन्होंने मीडिया बॉयकॉट को ही जिहाद बता दिया! नदवी ने कहा – मीडिया मुसलमानों का तमाशा बना रहा है. जब मीडिया किसी समाज की नैतिकता को कम करने की कोशिश करे तो उस मीडिया का बॉयकॉट करना भी जिहाद है. मैं आपका बॉयकॉट करता हूँ!

मनोज तिवारी बोले- समाज में उपद्रव पैदा करने वाली भाषा

दूसरी ओर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी नेता मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर कहा, "उनकी भाषा हमारे समाज की मजहबी एकता को नष्ट करने वाली है, समाज में उपद्रव पैदा करने वाली है... मेरी प्रार्थना है कि कानून को इसका संज्ञान लेना चाहिए, किसी को अधिकार नहीं है कि भारत में इस तरह की बात बोलकर लोगों में नफरत पैदा करने की कोशिश करे."

बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले- सपा को करनी चाहिए कार्रवाई

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी नेता मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर कहा, "यह धर्मनिरपेक्ष देश है, प्यार और समन्वय वाला देश है. अगर इसमें रहकर कोई गलतफहमी पाल लेता है और जिहाद की बात करता है तो जिहाद के लिए बने कानून भी है. जिहाद न प्रदेश में और न देश में सफल होने वाला है. इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने वाले कानून के दायरे में आते हैं. इस प्रकार की भाषा सांप्रदायिक उन्माद पैदा करती है. समाजवादी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए."

