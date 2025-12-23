महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले लगती है ज्यादा ठंड! जानें क्या कहता है साइंस

Women Feel Colder Than Men: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और लोगों ने अपने गर्म कपड़े भी बाहर निकाल लिए हैं. कुछ लोगों को काफी ज्यादा सर्दी लगती है, ऐसे में वो कपड़ों की कई लेयर पहनकर चलते हैं. इसी बीच एक बहस भी खूब चलती है, जिसमें कहा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा ठंड लगती है, ठंड के मौसम में उन्हें ज्यादा कपड़े पहनने की जरूरत होती है. आज हम आपको इसी सवाल का साइंटिफिक जवाब देने जा रहे हैं, जिसमें बताएंगे कि आखिर महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ठंड क्यों महसूस होती है.

क्या है ज्यादा ठंड लगने का कारण?

फिलाडेल्फिया के एक ऑस्टियोपैथिक फैमिली फिजिशियन डॉ. रॉब डैनोफ ने एक हेल्थ वेबसाइट को इस पूरे मामले की जानकारी दी. डॉक्टर ने बताया कि वाकई पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ठंड ज्यादा महसूस होती है. उन्होंने बताया कि इसका कारण मेटाबॉलिक रेट होता है, क्योंकि महिलाओं में मेटाबॉलिक रेट कम होता है, ऐसे में पुरुषों के मुकाबले उनका शरीर कम गर्मी पैदा कर पाता है. यही वजह है कि उन्हें ठंड थोड़ा ज्यादा महसूस होती है.

कैसे काम करता है पुरुषों का शरीर?

इंसान के शरीर में पैदा होने वाली ऊर्जा और कैलोरी की खपत के लिए मेटाबॉलिज्म ही जिम्मेदार होता है. आमतौर पर इंसानी शरीर का तापमान 98.6 डिग्री तक रहता है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं. हालांकि पुरुषों के शरीर में मसल मास ज्यादा होता है, जिससे मसल्स ज्यादा कैलोरी बर्न करती हैं और शरीर में गर्मी पैदा होती है. डॉक्टर डैनोफ के मुताबिक ये किसी चलते-फिरते हीटर की तरह काम करता है.

महिलाओं को इसलिए लगती है ज्यादा ठंड

महिलाओं में पुरुषों की तुलना में मसल मास कम होता है, ऐसे में उनकी स्किन पर बने पोर्स से गर्मी कम निकलती है. यही वजह है कि एक ही जगह पर मौजूद पुरुष और महिला में ठंड का असर अलग-अलग दिख सकता है. हालांकि सभी के साथ ऐसा हो, ये जरूरी नहीं है. कुछ महिलाओं को उनके मेनोपॉज के दौरान ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है, ये सब हार्मोनल बदलावों के चलते होता है और कुछ ही समय तक इसका असर रहता है.

बुढ़ापे में खत्म हो जाता है अंतर

महिलाओं और पुरुषों में ठंड महसूस होने का अंतर बुढ़ापे में खत्म हो जाता है. पुरुष अपनी उम्र के साथ ही मसल्स भी खोने लगते हैं, ऐसे में उनका शरीर ज्यादा गर्मी पैदा नहीं कर पाता है और इस सूरत में महिलाओं और पुरुषों को समान तापमान में एक जैसा ही महसूस होता है.