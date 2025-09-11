क्यों महिलाओं को ऑफिस में पुरुषों से ज्यादा ठंड लगती है?

AC temperature: क्या आपने कभी गौर किया है कि ऑफिस में महिलाएं अक्सर शॉल, जैकेट या स्कार्फ में नजर आती हैं, जबकि पुरुष आराम से आधी बांह की टी-शर्ट में बैठे रहते हैं? यह केवल उनकी आदत या नखरे नहीं हैं. दरअसल, इसके पीछे छुपा है एक गहरा वैज्ञानिक कारण, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

महिलाओं को ज्यादा ठंड क्यों लगती है? (Why do women feel colder)

महिलाओं का शरीर पुरुषों के मुकाबले ऊर्जा धीमी गति से जलाता है. इसका मतलब है कि उनका मेटाबॉलिज्म पुरुषों से कम होता है. मसल्स शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं और पुरुषों में मसल्स ज्यादा होने से उन्हें गर्मी आसानी से मिलती है. दूसरी तरफ, महिलाओं के शरीर में मौजूद फैट परत गर्मी को रोकने की बजाय ठंडक का एहसास बढ़ा देती है.

हार्मोनल बदलाव भी निभाते हैं अहम रोल (Why are girls cold and boys warm)

महिलाओं के शरीर में हार्मोनल उतार-चढ़ाव भी एक बड़ी वजह है. पीरियड्स और ओवुलेशन के दौरान शरीर का तापमान बदलता रहता है. ऐसे में महिलाएं जल्दी ठंड महसूस करने लगती हैं. यही कारण है कि दफ्तर में एसी का तापमान अक्सर महिलाओं को ज्यादा सर्दी जैसा लगता है.

ऑफिस के एसी और जंग का इतिहास (Are women really more sensitive to the cold)

कम ही लोग जानते हैं कि ऑफिस का एसी टेम्परेचर तय करने की शुरुआत 1960 के दशक के रिसर्च से हुई थी. उस समय औसत तापमान को 40 साल के पुरुष के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से सेट किया गया था. इसका सीधा मतलब है कि महिलाओं की असल जरूरत को नजरअंदाज कर दिया गया. शोध के अनुसार, महिलाओं को आराम महसूस करने के लिए लगभग 35% ज्यादा गर्माहट चाहिए होती है. यही वजह है कि ऑफिस में अक्सर पुरुष ठंड बढ़ाने और महिलाएं कम करने की जंग छेड़ देती हैं.

महिलाओं के लिए क्या हैं समाधान? (Office AC ka temperature)

ऑफिस में हमेशा शॉल, जैकेट या हल्का स्वेटर साथ रखें.

अगर संभव हो तो अपनी सीट एसी वेंट से दूर रखें.

कुछ कंपनियां अब पर्सनलाइज्ड एयर कंट्रोल उपलब्ध करा रही हैं, जिससे हर कर्मचारी अपनी सुविधा के हिसाब से तापमान एडजस्ट कर सके.

पुरुष भी थोड़ी समझदारी दिखाकर हल्के गर्म कपड़े पहनें, ताकि सभी के लिए संतुलित माहौल बने.

